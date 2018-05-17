Иркутская область войдет в число пилотных регионов по бюджетной поддержке турбизнеса

Иркутская область, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область войдет в число пилотных регионов, где турбизнес сможет получать компенсацию из федерального бюджета за привезенных туристов.

Как сообщила 18 мая на секции по туризму Байкальского инвестиционного форума руководитель агентства по туризму Екатерина Сливина, в этом году для стимулирования развития внутреннего туризма в России министерство культуры РФ планирует реализовать пилотный проект по выделению субсидий туроператорам. В перечень регионов, которые попали в этот проект, вошла и Иркутская область.

– Общий объем финансирования на все регионы составит 320 млн рублей. Туроператор должен будет привезти в регион 300 туристов, провезти их по пятидневному маршруту. Размер субсидии за каждого туриста составит пять тысяч рублей. Для регионов, вошедших в пилотный проект, стимулирующие меры будут работать круглый год, – отметила она.

Сейчас соответствующий законопроект находится на согласовании в правительстве РФ, его реализация может начаться после ближайшего внесения изменений в федеральный бюджет.

Екатерина Сливина отметила, что сейчас задача регионов, ставших пилотными, сработать максимально эффективно в этом направлении, чтобы убедить федеральное правительство в необходимости постоянного использования такой меры поддержки.