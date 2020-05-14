Иркутская область за первый квартал 2020 перечислила в бюджет РФ 109 миллиардов рублей налогов

Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В консолидированный бюджет Российской Федерации от налогоплательщиков, территориально расположенных в Иркутской области, за январь - март 2020 года поступило 109 млрд рублей налогов и сборов, что более чем на 2 млрд рублей или на 2% выше уровня поступлений за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба УФНС региона.

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 69 млрд рублей или 63%, в консолидированный бюджет Иркутской области – 36 млрд рублей или 33%, в том числе в доходы местных бюджетов – почти 6 млрд рублей. В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства направлено акцизов на нефтепродукты 4 млрд рублей или почти 4%.

Кроме того, поступило более 26 млрд рублей страховых взносов, зачисляемых в социальные внебюджетные фонды, что на 14% выше уровня аналогичного периода 2019 года, в том числе в Пенсионный фонд Российской Федерации - 20 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – почти 5 млрд рублей, в Фонд социального страхования – почти 2 млрд рублей.

Объем платежей в федеральный бюджет в январе - марте 2020 года более чем на 2 млрд рублей или на 4% превысил уровень аналогичного периода 2019 года. В структуре доходов федерального бюджета 61% приходится на налог на добычу полезных ископаемых – 42 млрд рублей. При этом поступления НДПИ в федеральный бюджет почти на 2 млрд рублей или на 4% выше уровня поступлений января - марта 2019 года. Данный рост обусловлен, главным образом, увеличением объемов добываемой нефти. Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обеспечено почти 33% доходов федерального бюджета (или около 23 млрд рублей). При этом сальдированные поступления НДС увеличились на 861 млн рублей или на 4%, что обусловлено ростом платежей (почти на 2 млрд рублей). Объемы возмещения налога на расчетные счета налогоплательщиков увеличились на 752 млн рублей.