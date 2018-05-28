Иркутская область заняла 67 место среди регионов России в рейтинге состояния инвестклимата

Иркутская область, 29.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область заняла 67 место среди субъектов РФ в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата за 2017 год.

В пресс-службе правительства Иркутской области отмечают, что по сравнению с прошлым годом регион показал рост на 13 позиций.

Напомним, в прошлом году, согласно этому рейтингу Иркутская область занимала 80 место. При этом исполнительная власть региона очень удивлялась таким результатам и решительно оспаривала этот показатель, заявляя, что рейтинг составлен некорректно. Министр экономического развития региона Евгений Орачевский заявлял о намерении подать апелляцию в подготовившее это исследование Агентство стратегических инициатив.

Сейчас в правительстве региона отмечают, что, по информации генерального директора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой, всего в 2018 году в рейтинге продемонстрировали рост 78 регионов.

Министр экономического развития Иркутской области Евгений Орачевский пояснил, что в целом Иркутская область улучшила результаты более половины показателей. По 24-м из них наблюдается положительная динамика.

Так, регистрация юридических лиц с учетом прохождения всех обязательных процедур составляет согласно опросу предпринимателей около девяти дней. Среднее время получения разрешения на строительство, без учета проведения экологической экспертизы проектной документации, является одним из оптимальных по стране и оценивается в 62 дня.

Также среди наиболее значимых улучшений в рейтинге министр отмечает рост уровня развития государственно-частного партнерства и повышение качества информационной и организационной поддержки бизнеса.

По словам Евгения Орачевского, повлияла на итоговый результат и реализация в Иркутской области 11 «дорожных карт» по внедрению целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, которая осуществляется членами «проектного офиса» с февраля 2017 года.

Улучшением комфортности ведения бизнеса в регионе занимается специальная рабочая группа («проектный офис») под руководством председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова, в которую входят представители всех уровней власти, а также общественности. В ближайшее время запланировано очередное заседание «проектного офиса», на котором будет проведен детальный анализ показателей рейтинга, и рассмотрены вопросы по дальнейшей организации работы по продвижению Иркутской области в рейтинговой таблице.

СПРАВКА:

Национальный рейтинг – это оценка усилий властей всех уровней по улучшению условий ведения бизнеса. Его составляют эксперты Агентства стратегических инициатив по 44 показателям, основная часть которых формируется по результатам опроса предпринимателей. Результаты рейтинга стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.