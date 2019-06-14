Иркутская область, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область заняла второе место в СФО по объему полученных инвестиций в 2018 году. Такую информацию озвучил заместитель председателя правительства региона Антон Логашов на заседании контрольной комиссии при ЗС.

– Хочу отметить, что в целом экономика Иркутской области растет. Валовый региональный продукт увеличился на 173 миллиарда рублей и оценочно составил 1 триллион 400 миллиардов рублей. Вырос объем инвестиций и составил 316 миллиардов рублей. По этому показателю регион занял второе место в СФО и 13 место по России в целом, – отчитался Антон Логашов.

Также он отметил, что доходная часть бюджета показала положительную динамику в 2018 году и увеличилась на 26,6 миллиардов рублей. Областная казна сохранила свою социальную направленность, 71% всех средств или 128,4 миллиарда рублей потрачены на объекты образования, здравоохранения, культуры, социальной политики, физической культуры и спорта.

Однако Иркутская область не в полном объеме исполняет государственные программы. Лидером по этому показателю стало министерство строительства и дорожного хозяйства региона. По их направлению невостребованными оказались 1,9 миллиарда рублей. Ответить, по каким конкретно статьям Иркутская область не может освоить федеральное финансирование, представители правительства не смогли, но обещали подготовить подробный доклад к следующей неделе.