Иркутская «Опора России» призвала не перегибать с «массовой зачисткой» ТРЦ

Иркутская область, 25.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Председатель Иркутского регионального отделения «Опоры Росси» Александр Якубовский предостерёг от излишних перегибов в принятии решений по итогам проверок торгово-развлекательных центров на пожарную безопасность. Своё заявление он распространил 25 апреля.

Напомним, массовые проверки ТРЦ начались после пожара в «Зимней вишне» в Кемерово, где в конце марта погибли 60 человек, в том числе 41 ребёнок. На сегодня в Иркутской области уже закрыты несколько торговых центров. Это ТЦ «Золотой рай» в Черемхово, ТРЦ «Карамель», «Сильвер Молл» и «Ice People» в Иркутске и ТРЦ «Новая дача» на Байкальском тракте. Сейчас под угрозой приостановки эксплуатации находятся два ТРЦ в Тулуне.

Александр Якубовский считает, что такая тенденция ставит под угрозу работу более чем 400 рядовых арендаторов в одном только Иркутске. Так как здания закрываются на длительный срок, то и работающие в торговых центрах сотрудники остаются без работы – а это, как минимум, несколько тысяч человек без средств к существованию. Кроме того, приостановка деятельности подталкивает владельцев малого бизнеса к сокращению штатов, чтобы избежать убытков из-за вынужденного простоя.

– В целом мы считаем, что работа межведомственных групп требует более глубокого индивидуального подхода, не требующего столь поспешных исков, которые препятствуют бесперебойной работе торговых объектов. Предпринимательское сообщество обеспокоено: не являются ли обеспечительные меры, принятые судами по исковым заявлениям прокуратуры, скоропалительными и излишними перегибами? – отмечает руководитель иркутской «Опоры России».

По его словам, в организацию в последнее время массово обращаются арендаторы и представители собственников закрытых торговых объектов, которые сообщают, что оказывают всевозможное содействие надзорным ведомствам и уже оперативно устраняют все выявленные нарушения. Бизнесмены убеждены, что эти работы вполне по силам вести без запрета на эксплуатацию зданий.

– Мы уверены, что всесторонние регулярные проверки пожарной безопасности объектов массового скопления людей необходимы. Более того, это укладывается в идею риск-ориентированного подхода, законопроект о введении которого сейчас рассматривается в Государственной Думе, но такие проверки должны проходить планово и объективно, с принятием соответствующих взвешенных решений, – считает Александр Якубовский.