Иркутская область, 23.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская таможня подвела итоги работы в 2019 году. За этот период незначительно сократился вывоз круглого леса из Приангарья, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил начальник Иркутской таможни Юрий Русаков в ходе четвертого открытого форума «Лес – главное богатство Восточной Сибири: баланс интересов экологии и экономики», по итогам 2019 года экспорт продекларированных необработанных лесоматериалов составил 2,2 млн кубометров, что на 29% меньше аналогичного периода предыдущего года. В 2019 году всего в Иркутской таможне было продекларировано 10,6 млн кубометров экспортируемой древесины.

По итогам 2019 года Иркутской таможней на канале экспорта леса и лесоматериалов было возбуждено 36 уголовных дел: 19 из них касаются нарушений валютного законодательства, 15 возбуждено по факту контрабанды незаконно заготовленной древесины. Кроме того, по итогам таможенного контроля возбуждено 1296 дел об административных правонарушениях.

– Основная часть преступлений и правонарушений связаны с незаконным вывозом за рубеж леса и лесоматериалов, недекларированием и недостоверным декларированием, а также нарушениями в сфере валютного законодательства, – отметил Юрий Русаков.

Всего в 2019 году Иркутской таможней выявлено 5306 случаев нарушений валютного законодательства в сфере лесоэкспорта на общую сумму 3,71 млрд рублей. Кроме того, лесоэкспортеров привлекали к административной ответственности по фактам вывоза грубобрусованных лесоматериалов под видом пиломатериалов. Отмечено, что в 2019 году по этим фактам возбуждено 512 административных дел, что составило 40% от общего количества выявленных правонарушений.