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Экономика / Бизнес
04.04.2019

«Иркутскэнерго» прокомментировало обыски в компании

Иркутск, 4.04.19 (ИА «Телеинформ»), - У руководства компании «Иркутскэнерго» в начале апреля прошли обыски в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов на сумму 139 млн рублей, сообщил 3 апреля портал Business FM. Ситуацию Телеинформу прокомментировали в пресс-службе компании.

По данным СМИ, уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ – уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере – в отношении неустановленных лиц из числа руководства ПАО «Иркутскэнерго» было возбуждено СУ СК России в начале 2017 года.

– «Иркутскэнерго» категорически не согласно с возбуждением уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов. В 2013 году компания получила официальное и документально подтвержденное согласование министерства энергетики и федеральной налоговой службы на получение налоговой льготы в размере 139 млн рублей. В 2016 году Минэнерго и ФНС отозвали свое решение, после чего «Иркутскэнерго» перечислило в соответствующие бюджеты полную сумму, полученную ранее в качестве льготы по налогам, что подтверждается соответствующими документами налоговых органов, – пояснили в пресс-службе.

В «Иркутскэнерго» считают, что какие-либо основания для возбуждения уголовного дела в отношении компании полностью отсутствуют. В связи с этим в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет РФ направлены соответствующие жалобы.

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