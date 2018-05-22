«Иркутскэнергосбыт» продлил акцию «За подарком в личный кабинет»

Иркутская область, 23.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжается массовая акция, затрагивающая более одного миллиона семей – потребителей тепловой и электрической энергии. Иркутская энергосбытовая компания поощряет благонадёжных клиентов подарками от сети ювелирных салонов «585о Золотой». До конца акции остаётся три недели.

Акция «За подарком в личный кабинет» началась 6 февраля и закончится 15 июня 2017 года, проводится только среди клиентов, не имеющих задолженности. Жители региона активно откликнулись на предложение энергосбытовой компании. Для участия необходимо зайти в свой «личный кабинет» на сайте sbyt.irkutskenergo.ru, заполнить отсутствующие данные (например, номер телефона, адрес электронной почты) и сформировать купон. Подарок получает каждый пользователь Личного кабинета, на 22 мая их число превысило 21 тысячу человек. Подарки и карты постоянных клиентов предоставляет сеть ювелирных салонов «585о Золотой» (праздничные шармы, покрытые серебром 925 пробы и эмалью). Для получения подарка участнику акции необходимо обратиться в точку продаж партнера акции и сообщить уникальный промо-код из сформированного купона.

Цель акции – поощрение надёжных плательщиков и привлечение клиентов к заочным формам взаимодействия с поставщиком услуг. «Личный кабинет» на сайте и в мобильном приложении «Иркутскэнергосбыта» позволяет жителям региона оперативно передавать данные приборов учета энергоресурсов, контролировать своё энергопотребление, своевременно оплачивать оказанные услуги.

Количество пользователей личного кабинета на сайте sbyt.irkutskenergo.ru за четыре месяца 2018 года увеличилось на 35% по отношению к аналогичному периоду 2017 года. При этом за год количество пользователей мобильного приложения «Личный кабинет» на «Android» выросло в 1,6 раз, пользователей на IOS (приложение запущено в июле 2017 года) – в 12,1 раза.

По сообщению пресс-службы ООО «Иркутскэнергосбыт»