«Иркутскэнергосбыт» вошёл в число лидеров рейтинга энергосбытовых компаний России

Иркутская область, 25.04.20 (ИА «Телеинформ»), - «Иркутская энергосбытовая компания» заняла четвертую строку рейтинга сбытовых компаний среди гарантирующих поставщиков «1 уровня»1. Ежегодный рейтинг опубликовала ассоциация «НП Совет рынка». Для подготовки рейтинга «НП Совет рынка» проводит оценку всех гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний – участников оптового рынка, работающих в России. Компании в нем разделены на три группы в зависимости от условий их доступа к оптовому рынку электроэнергии: поставщики «1 уровня», поставщики «2 уровня» и независимые компании. Целью рейтинга является определение лучших гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний на основе качества их расчетов на оптовом и розничных рынках электроэнергии. Среди поставщиков «1 уровня» помимо «Иркутскэнергосбыта» в лидеры рейтинга также вошли АО «Новосибирскэнергосбыт», АО «Петербургская сбытовая компания», АО «Газпром энергосбыт Тюмень» и АО «Татэнергосбыт». Рейтинг составлен по собственной методике «НП Совет рынка» на основе данных за 2019 год. Подробная информация о рейтинге опубликована на сайте «НП Совет рынка» . К гарантирующим поставщикам т.н. «1 уровня» и «2 уровня» относятся сбытовые компании-участники оптового рынка, у которых по состоянию на конец отчетного периода есть хотя бы одна допущенная к торговле электрической энергией (мощностью) на оптовом рынке группа точек поставки, сформированная в качестве гарантирующего поставщика в соответствии с пунктом 24 Правил оптового рынка, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172. Дифференциация гарантирующих поставщиков на т.н. «1 уровня» (зона деятельности которых сформирована в границах территории субъекта Российской Федерации) и «2 уровня» (иные, не относящиеся к ГП т.н. «1 уровня») осуществляется на основании данных Федерального информационного реестра гарантирующих поставщиков и зон их деятельности, который формирует и ведет ФАС России в соответствии с пунктом 5.3.4(3) Положения о Федеральной антимонопольной службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331 «Об утверждении Положения о Федеральной антимонопольной службе», а также на основании регистрационной информации участников оптового рынка. По сообщению пресс-службы «Иркутской энергосбытовой компании» Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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