Иркутскгеофизика предлагает оптимизировать согласование работ на лесных участках

Геленджик, 5.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Представители Иркутскгеофизики (предприятие входит в государственный холдинг Росгеология) приняли участие в 14-й научно-практической конференции «Актуальные проблемы развития ТЭК регионов России и пути их решения – РосгеоНЕФТЕГАЗ»-2019 в Геленджике.

Начальник отдела лицензирования и разрешительной документации компании Екатерина Верезонская в своем докладе затронула тему проблемных моментов в сфере согласования геологоразведочных работ на лесных участках. Она обратила внимание на то, что в настоящее время право пользования лесным участком наступает после оформления договора аренды, прохождения экспертизы по проекту освоения лесов и подачи лесной декларации, сообщает пресс-служба Росгеологии.

– Представляется целесообразным рассмотреть возможность вступления в право пользования лесным участком незамедлительно после утверждения проектной документации лесного участка – фундаментального документа, содержащего все основные характеристики лесного участка, – отметила она. – Это позволит бюджету начать получать арендные платежи на несколько месяцев раньше. Геологоразведочным предприятиям это также крайне выгодно – внесение арендных платежей предпочтительнее штрафов и рисков уголовной ответственности за вынужденный (учитывая кратковременность полевого сезона и недостаточные сроки на оформление разрешений, предусмотренные календарными планами) выход на работы без разрешений.

Также Иркутскгеофизика внесла предложение по сокращению сроков согласования работ путем исключения обязательства по разработке и согласованию проекта освоения лесов для работ по геологическому изучению в рамках государственных контрактов, поскольку они являются типовыми.