Иркутские и китайские компании обсудили сотрудничество в сфере деревообработки

Иркутск, 15.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Предприниматели Иркутска и КНР обсудили сотрудничество в сфере деревообработки. Представители китайского банка, присутствовавшие на встрече, выразили готовность к кредитно-финансовому обслуживанию иркутских бизнесменов.

Встреча представителей компаний, входящих в состав Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, и китайской делегации во главе с заместителем начальника отдела зарубежных инвестиций и экономического сотрудничества департамента коммерции провинции Цзилинь Дун Пи-И состоялась в Иркутске на площадке ТПП ВС, сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны готовы рассмотреть возможность создания совместных производств по глубокой переработке леса с использованием высокоэффективного оборудования и предприятий по производству целлюлозы, элементов деревянного домостроения, обменяться опытом по технологиям восстановления лесосечного фонда.

В рамках встречи было отмечено, что на протяжении ряда лет Китайская Народная Республика входит в пятерку ведущих торговых партнеров Иркутской области с долей 38,1% в ВТО. Традиционно более 90% торгового оборота обеспечивают экспортные поставки продукции иркутских товаропроизводителей на китайский рынок. В 2017 году внешнеторговый товарооборот Иркутской области с Китаем составил около 4 млрд долларов США, что на 37,5% больше по сравнению с 2016 годом.

Во время рабочего визита делегация также посетила лесопромышленный парк «СиньЧжун» в Свирске.