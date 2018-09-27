Иркутские компании в первой половине 2018 года инвестировали почти 684 миллиарда рублей

Иркутск, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В первом полугодии 2018 года объём инвестиций по крупным и средним организациям Иркутска составил 683,7 млрд рублей, из них доля финансовых вложений – 96%, инвестиций в основной капитал – 4%. Об этом сообщается в отчёте администрации города о социально-экономическом развитии областного центра.

В составе финансовых вложений удельный вес долгосрочных вложений – 35%, краткосрочных вложений – 42%. На развитие различный видов деятельности крупными и средними организациями направлено 28,2 млрд рублей инвестиций в основной капитал.

В структуре инвестиций в основной капитал по видам деятельности основная доля инвестиций используется на развитие видов деятельности: промышленные виды деятельности – более 54%, «транспортировка и хранение» – 24,2%, «деятельность в области информации и связи» – 8,6%. В фактических ценах значительный рост объема инвестиций в основной капитал по сравнению с показателем соответствующего периода прошлого года отмечен по обрабатывающим производствам – в 6,6 раза.

В структуре капитальных вложений по видам основных фондов произошло снижение доли вложений в строительство сооружений – с 34% до 18,1%, жилых зданий и помещений – с 3,8% до 1,7%, нежилых зданий – с 9,1% до 4,5%. Возросла доля инвестиций на приобретение транспортных средств, машин и оборудования – с 51,7% до 66,1%.

В объёме инвестиций в основной капитал на долю собственных средств организаций приходится 39,5% капиталовложений, на долю привлеченных средств – 60,5% (удельный вес бюджетных средств – 14,4%, кредитов банков – 38,7%, прочих средств – 7,4%).

За счёт средств бюджета города профинансировано 412,4 млн рублей капитальных вложений, или 59,9% от показателя соответствующего периода прошлого года. Объём выполненных работ по виду деятельности «Строительство» сократился на 13,3% в сопоставимых ценах и составил 3,5 млрд рублей.

В первом полугодии 2018 года по Иркутску с учетом индивидуального жилищного строительства введено в эксплуатацию 97,5 тысяч кв метров общей площади жилых домов, что на 23,3% меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Ввод в действие общей площади многоквартирных домов составил 85,7 тысяч кв. метров, это 70,1% от ввода соответствующего периода прошлого года.