Иркутские предприниматели интересуются возможностями продвижения бизнеса на китайском рынке

Иркутск, 19.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Одной из главных тем пятой ежегодной конференции «Региональный интернет-маркетинг» в Иркутске 21 и 22 марта станет маркетинг в Китае. Как отмечают организаторы «РИМ 2019», опыт Китая интересен иркутским компаниям не только возможностью экспорта региональной продукции, но и тенденциями развития электронной коммерции.

По словам руководитель оргкомитета «РИМ 2019» Юлии Ивановой, в Китае запрещены Facebook и Instagram, Whatsapp и Google, практически все сервисы, которые помогают продвижению бизнеса в России.

– Запреты привели к тому, что в Поднебесной появились и развились аналоги мировых сервисов. Так, например, мессенджер WeChat заменил китайцам Whatsapp, Viber и Telegram, соцсети и интернет-магазины – в нем можно записаться к врачу, купить домой продукты и даже подать милостыню уличной попрошайке. Ссылки на сайты в Китае ушли в прошлое – на смену им пришли QR-коды: с их помощью китайцы могут верифицировать свою личность, перейти на нужный сайт, и даже совершить покупку, – рассказала она.

Юлия Иванова отметила, что за развитием WeChat и QR-кодов следят во всем мире – топовые мессенджеры и ИТ-компании перенимают у них лучшие практики и внедряют в России.

– На мероприятии в Иркутске генеральный партнер «РИМа» Сбербанк представит и покажет в действии на конференции возможность оплаты по QR-кодам, а один из спикеров Дмитрий Гончаренко расскажет о том, какой опыт получил, работая на китайском рынке. Все это очень ценно для нас – в России дефицит информации о продвижении бизнеса на Китай, – рассказала Юлия Иванова.

На конференции также выступят представители Вконтакте, Mail.ru Group, Promopult, маркетологи иркутских компаний – они расскажут о новинках рекламных инструментов, которые помогают бизнесу продавать в интернете. Организаторами конференции выступают творческая коллаборация «Коллеги» и иркутское агентство «Диагран Диджитал», соорганизатором – Байкальский банк Сбербанка России.

КООРДИНАТЫ:

РИМ пройдет 21 марта в конференц-зале Сбербанка (Нижняя Набережная, 10) и 22 марта в зале VIP-терминала международного аэропорта «Иркутск» (Ширямова, 13). Посмотреть программу и купить билеты можно на сайте rimconf.ru .