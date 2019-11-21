Иркутские предприниматели оценили онлайн-кассы «Ростелекома»

Иркутская область, 21.11.19 (ИА «Телеинформ»), - У предпринимателей Иркутской области вырос спрос на подключение онлайн-касс «Ростелекома». Как отмечают в компании, в текущем году более 300 организаций малого и среднего бизнеса Приангарья планируют подключить эту услугу. Онлайн-касса – это современное решение, которое поддерживает выход в интернет через проводное соединение и через Wi-Fi или 3G. Приобрести ее в том числе можно в комплекте с мобильным интернетом «Ростелекома» и облачным сервисом, который позволит хранить данные об операциях в течение 36 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба компании. – Наша услуга разработана согласно требованиям Федерального закона ФЗ-54 «О применении контрольно-кассовой техники». Она подходит для малого и среднего бизнеса в сфере питания, торговли и других услуг. Онлайн-касса обеспечивает предпринимателям автоматизацию и отчетность, также принимает безналичную оплату с помощью пластиковых карт, позволяет вести базу клиентов, управлять скидками и программами лояльности. Оборудование можно купить в рассрочку сроком на 12 месяцев, – отметил директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Бощенко. «Сначала мы сомневались, нужна ли она нам, но потом решили приобрести. Проблем с подключением оказалось гораздо меньше, чем мы думали. Оборудование понятное в использовании. Менеджер «Ростелекома» помог зарегистрировать онлайн-кассу в налоговой. Он же способствует в решении вопросов, которые возникают в процессе работы», – прокомментировал владелец торговой точки «Азимут» Антон Устинов. Клиентам предлагается на выбор три тарифных плана. «Старт» предназначен для индивидуальных предпринимателей, которым необходимо подключение не более двух касс в одной торговой точке. «Развитие» и «Бизнес» уже интегрируют систему товарного учёта с программой 1С и работают с ЕГАИС*. Во всех тарифных планах предусмотрено бесплатное обновление кассового программного обеспечения. Подробности о продукте «Онлайн-касса» можно узнать в офисах продаж «Ростелекома», нас сайте компании и по бесплатному номеру горячей линии 8-800-200-3000. СПРАВКА: 1 июля текущего года вступил в силу Федеральный закон ФЗ-54 «О применении контрольно-кассовой техники» организации, согласно которому организации, работающие по единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) или с привлечением наёмных работников, должны были перейти на использование онлайн-касс. Новые требования также коснулись индивидуальных предпринимателей, которые раньше в качестве подтверждения оплаты за товары и услуги выдавали не кассовые чеки, а бланки строгой отчетности (квитанции, талоны и так далее). * ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информациионная система) – автоматизированная система, предназначенная для государственного контроля за объёмом производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

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