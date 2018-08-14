Иркутским предпринимателям расскажут о проблемах судебной защиты

Иркутск, 14.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутских предпринимателей приглашают на бесплатную международную научно-практическую конференцию «Средства индивидуализации. Проблемы судебной защиты», которая пройдет 24 мая в Восточно-Сибирском филиале Российского государственного университета правосудия. Об этом сообщает пресс-служба аппарата бизнес-омбудсмена.

На мероприятии участникам расскажут о защите прав на наименование места происхождения товаров в России, некоторых аспектах гражданско-правовой защиты исключительного права на товарные знаки, распоряжении правом на средства индивидуализации и другие.

Один из организаторов мероприятия – компания «Пепеляев Групп». На конференции планирует выступить руководитель практики интеллектуальной собственности и товарных знаков компании Валентина Орлова.

КООРДИНАТЫ:

Конференция будет проходить 24 мая с 09:30 до 16:30.

Адрес: улица Ивана Франко, 23-А, конференц-зал.

Зарегистрироваться на конференцию можно на сайте компании «Пепеляев Групп» .