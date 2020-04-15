Иркутский асфальтобетонный завод начал свою работу на две недели раньше плана

Иркутск, 16.04.20 (ИА «Телеинформ»), – Иркутский асфальтобетонный завод начал свою работу 15 апреля. С рабочей поездкой на предприятии побывал вице-мэр Иркутска Руслан Болотов, сообщает пресс-служба администрации.

– В прошлые годы асфальтобетонный завод запускали в конце апреля – начале мая. Однако в этом году поручил сдвинуть сроки начала производства асфальта. Все мы видим, в каком состоянии после зимы находятся дороги Иркутска, важно начать их ремонт как можно раньше, – отметил Руслан Болотов. – Задача была выполнена успешно: завод запущен на две недели раньше срока. Сегодня погодные условия позволяют проводить ямочный ремонт, а также начать ремонт поврежденных участков большими картами.

Первые 25 тонн нового асфальта направлены на ремонт улиц Дальневосточная и Нижняя Набережная. Специалисты МУП «Иркутскавтодор» составляют список участков по всем городским округам, которые нуждаются в ремонте в первую очередь.

– Ямочный ремонт у нас запланирован в объеме 16 тысяч квадратных метров, кроме этого приступаем к ремонту большими картами до 100 погонных метров. В ближайшее время таким методом будут восстановлены участки асфальта на улицах Сухэ-Батора, Байкальской, Сергеева, Академика Герасимова и других, – доложил заместитель директора МУП «ИркутскАвтодор» Василий Ефремов.

Во время выезда Руслан Болотов заявил о необходимости ужесточения контроля на всех этапах строительства и ремонта дорожной инфраструктуры. Также будет тщательно выстраиваться претензионная работа с подрядными организациями, которые выполняли ремонт дорог в прошлые годы. На сегодня срок гарантийных обязательств составляет четыре года, в случае возникновения претензий к качеству работ подрядчик будет устранять замечания за свой счет.

Справка:

В 2020 году на асфальтобетонном заводе Иркутска планируется произвести более 80 тысяч тонн асфальтобетонной смеси, в том числе 10 тысяч тонн щебеночно-мастичного асфальтобетона. ЩМА является новым типом асфальта, разработанным специально для местных условий, он позволяет увеличить срок службы дорожного покрытия, его устойчивость к перепаду температур и интенсивному потоку транспорта.

Всего в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Иркутске отремонтируют 23 км дорог на 19 участках. В том числе, продолжаются работы по реконструкции ул. Баумана, капитальному ремонту ул. Култукской, начнется реконструкция путепровода по ул. Джамбула.