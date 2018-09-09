Иркутский филиал ПГК наращивает перевозку продукции ведущих предприятий региона

Иркутск, 10.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский филиал Первой грузовой компании (ПГК) за январь-август 2018 года перевез в крытом подвижном составе более 1,2 млн тонн грузов, что на 3% выше аналогичного показателя прошлого года. Грузооборот в этом сегменте вырос на 6% – до 4,8 млрд тонн на км, сообщает пресс-служба компании.

– Крытые вагоны очень востребованы в нашем регионе – Восточной Сибири и Забайкалье. Эффективно управляя подвижным составом, мы обеспечиваем вывоз ключевых номенклатур – продукции предприятий алюминиевой и целлюлозно-бумажной промышленности, химической и строительной отраслей, принимаем все возможные меры для обеспечения партнеров необходимым подвижным составом. Наибольший прирост наблюдается в сегменте перевозок бумаги нашего ключевого партнера – «Группы «Илим», – прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович.

Основную номенклатуру перевозок в отчетный период составили бумага, цветные металлы, зерновые грузы и продукты перемола.

Погрузка бумаги относительно аналогичного периода прошлого года увеличилась на 37%, до 426 тысяч тонн, цветных металлов – на 3%, до 371 тысячи тонн, зерновых грузов и продуктов перемола – на 51%, до 93 тысяч тонн.

Объем экспортных отправок вырос на 4%, до 918 тысяч тонн, внутренних перевозок – на 23%, до 325 тысяч тонн.

Отправка грузов осуществлялась со станций Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорог в адрес грузополучателей России, а также на экспорт, преимущественно в Китай и Монголию.