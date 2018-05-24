|Экономика / Бизнес
|25.05.2018
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Иркутский филиал ПГК обеспечивает потребности строительного сектора
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Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Объем перевозок строительных грузов Иркутским филиалом Первой грузовой компании (ПГК) за четыре месяца 2018 года вырос на 65% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 26 тысяч тонн.
Грузооборот в этом сегменте увеличился на 13%, до 34,4 млн т-км, сообщает пресс-служба компании.
«Существенно нарастить объемы перевозок позволила адресная работа специалистов филиала с региональными грузоотправителями строительного сектора. В частности, выросла погрузка железобетонных изделий предприятий ТД РусИр, комбината Братскжелезобетон, Селенгинского завода ЖБИ. Продукция этих предприятий поставляется от Новосибирска до Владивостока, а также в Якутию. Кроме того, на рост перевозок повлиял высокий строительный сезон и спрос на стройматериалы на внутреннем рынке»», – прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович.
Основную номенклатуру перевозок составили железобетонные опоры, дорожные плиты, сваи, фундаменты для электросетевых компаний.
Грузы следовали на платформах со станций Восточно-Сибирской железной дороги внутри страны – в адрес грузополучателей Дальневосточного и Сибирского федерального округов.
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