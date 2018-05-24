Иркутский филиал ПГК обеспечивает потребности строительного сектора

Иркутск, 25.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Объем перевозок строительных грузов Иркутским филиалом Первой грузовой компании (ПГК) за четыре месяца 2018 года вырос на 65% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 26 тысяч тонн.

Грузооборот в этом сегменте увеличился на 13%, до 34,4 млн т-км, сообщает пресс-служба компании.

«Существенно нарастить объемы перевозок позволила адресная работа специалистов филиала с региональными грузоотправителями строительного сектора. В частности, выросла погрузка железобетонных изделий предприятий ТД РусИр, комбината Братскжелезобетон, Селенгинского завода ЖБИ. Продукция этих предприятий поставляется от Новосибирска до Владивостока, а также в Якутию. Кроме того, на рост перевозок повлиял высокий строительный сезон и спрос на стройматериалы на внутреннем рынке»», – прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович.

Основную номенклатуру перевозок составили железобетонные опоры, дорожные плиты, сваи, фундаменты для электросетевых компаний.

Грузы следовали на платформах со станций Восточно-Сибирской железной дороги внутри страны – в адрес грузополучателей Дальневосточного и Сибирского федерального округов.

СПРАВКА:

АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 120 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

ПГК формирует железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.