ТЕМЫ
Архив
< Апреля 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Сегодня
Экономика / Бизнес
28.04.2018

Иркутский филиал ПГК увеличивает экспортные поставки целлюлозно-бумажной продукции

Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Объем перевозок Иркутского филиала Первой грузовой компании (ПГК) в крытом подвижном составе достиг 502 тысяч тонн, что на 6% выше показателя первого квартала прошлого года. Грузооборот в этом сегменте вырос на 4% – до 1,9 млрд тонн на км.

– Существенно увеличились объемы перевозок предприятий лесоперерабатывающей и алюминиевой промышленности, обеспечивающих основную грузовую базу филиала в регионе. Прирост обеспечен погрузкой целлюлозно-бумажной продукции в экспортном направлении, цветных металлов – во внутреннем сообщении. Положительно на объемах отправок также сказалось предоставление востребованного парка крытых вагонов предприятиям, перерабатывающим зерновые и бобовые культуры в Амурской области, – прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович.

Как сообщает пресс-служба ПГК, основную номенклатуру грузов составили цветные металлы, бумага, лесные, зерновые грузы и продукты перемола:

  • Цветные металлы – 158 тысяч 100 тонн. Прирост к январю 2017 года – 6%.
  • Бумага – 155 тысяч 160 тонн. Прирост к январю 2017 года – 34%.
  • Зерновые грузы и продукты перемола – 50 тысяч 880 тонн. Прирост к январю 2017 года – 77%.

Объем внутренних перевозок филиала в первом квартале этого года вырос по отношению к 2017 году на 39%, до 123 тысяч тонн, экспортных – на 4%, до 368 тысяч тонн. Импорт снизился в 2,7 раза, до 11 тысяч тонн.

Грузы следовали со станций Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорог в адрес грузополучателей внутри России, на экспорт – в страны ближнего и дальнего зарубежья.

СПРАВКА:

  • АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 120 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.
  • ПГК формирует железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске