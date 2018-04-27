Иркутский филиал ПГК увеличивает экспортные поставки целлюлозно-бумажной продукции

Иркутск, 28.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Объем перевозок Иркутского филиала Первой грузовой компании (ПГК) в крытом подвижном составе достиг 502 тысяч тонн, что на 6% выше показателя первого квартала прошлого года. Грузооборот в этом сегменте вырос на 4% – до 1,9 млрд тонн на км. – Существенно увеличились объемы перевозок предприятий лесоперерабатывающей и алюминиевой промышленности, обеспечивающих основную грузовую базу филиала в регионе. Прирост обеспечен погрузкой целлюлозно-бумажной продукции в экспортном направлении, цветных металлов – во внутреннем сообщении. Положительно на объемах отправок также сказалось предоставление востребованного парка крытых вагонов предприятиям, перерабатывающим зерновые и бобовые культуры в Амурской области, – прокомментировал директор филиала Валерий Яхимович. Как сообщает пресс-служба ПГК, основную номенклатуру грузов составили цветные металлы, бумага, лесные, зерновые грузы и продукты перемола: Цветные металлы – 158 тысяч 100 тонн. Прирост к январю 2017 года – 6%.

Бумага – 155 тысяч 160 тонн. Прирост к январю 2017 года – 34%.

Зерновые грузы и продукты перемола – 50 тысяч 880 тонн. Прирост к январю 2017 года – 77%. Объем внутренних перевозок филиала в первом квартале этого года вырос по отношению к 2017 году на 39%, до 123 тысяч тонн, экспортных – на 4%, до 368 тысяч тонн. Импорт снизился в 2,7 раза, до 11 тысяч тонн. Грузы следовали со станций Восточно-Сибирской и Забайкальской железных дорог в адрес грузополучателей внутри России, на экспорт – в страны ближнего и дальнего зарубежья. СПРАВКА: АО «Первая Грузовая Компания» (ПГК) – крупнейший частный оператор железнодорожных перевозок в России. Компания предоставляет полный комплекс услуг по транспортировке грузов. В управлении ПГК – более 120 тыс. единиц подвижного состава, в том числе полувагонов, цистерн, платформ и вагонов иных типов. Региональная сеть компании представлена филиалами в 14 городах России, а международная – в Казахстане и совместным предприятием в Финляндии.

ПГК формирует железнодорожный дивизион международной транспортной группы Universal Cargo Logistics Holding (UCL Holding). Помимо железнодорожных активов, группа объединяет стивидорные компании на Северо-Западе и Юге страны и крупные российские судоходные активы. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... иркутск

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