Иркутский «Политех», «ТВЭЛ» и агентство инвестразвития Иркутской области будут сотрудничать

Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали АО «ТВЭЛ», агентство инвестиционного развития Иркутской области и ИРНИТУ.

Как сообщает пресс-служба агентства, на базе Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» с 2018 года работает бизнес-акселератор для стартапов и новых идей. Подобный формат есть и в Иркутском национальном исследовательском техническом университете. Главная цель трехстороннего сотрудничества – инновационное развитие, внедрение современных технических средств и технологий и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.

– Мы год работали для того, чтобы соглашение появилось. Оно позволит местным стартапам выходить на федеральный уровень поддержки. Работать и развивать проект можно на базе ИРНИТУ и при этом получать поддержку от «ТВЭЛ», – прокомментировала подписание генеральный директор АИРИО Яна Шевченко.

После подписания представителям «ТВЭЛ» представили пять проектов. По традиции акселератора на рассказ о стартапе дают семь минут. Инициатор представляет технологию, анализирует рынок, конкурентов и какие бизнес-возможности дает инновация.

В результате в предакселератор «ТВЭЛ» было выбрано два проекта:

«Сварочный комплекс для автоматизации сварки неповоротных стыков трубопроводов»;

«Технология изготовления линейки транспедикулярных винтов, превосходящих по своим характеристикам и физическим свойствам отечественные и зарубежные аналоги».

Сам предакселератор состоится в марте. У создателей стартапов есть время усовершенствовать свой продукт в соответствии с рекомендациями представителей АО «ТВЭЛ» и уже через несколько месяцев претендовать на финансирование и изготовление макета/прототипа изделия.

КООРДИНАТЫ:

Подать заявку на участие в бизнес-акселераторе «ТВЭЛ» можно уже сейчас по электронной почте Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript .