|Экономика / Бизнес
|12.12.2019
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Иркутский «Политех», «ТВЭЛ» и агентство инвестразвития Иркутской области будут сотрудничать
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Иркутская область, 12.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Трехстороннее соглашение о сотрудничестве подписали АО «ТВЭЛ», агентство инвестиционного развития Иркутской области и ИРНИТУ.
Как сообщает пресс-служба агентства, на базе Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» с 2018 года работает бизнес-акселератор для стартапов и новых идей. Подобный формат есть и в Иркутском национальном исследовательском техническом университете. Главная цель трехстороннего сотрудничества – инновационное развитие, внедрение современных технических средств и технологий и коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности.
– Мы год работали для того, чтобы соглашение появилось. Оно позволит местным стартапам выходить на федеральный уровень поддержки. Работать и развивать проект можно на базе ИРНИТУ и при этом получать поддержку от «ТВЭЛ», – прокомментировала подписание генеральный директор АИРИО Яна Шевченко.
После подписания представителям «ТВЭЛ» представили пять проектов. По традиции акселератора на рассказ о стартапе дают семь минут. Инициатор представляет технологию, анализирует рынок, конкурентов и какие бизнес-возможности дает инновация.
В результате в предакселератор «ТВЭЛ» было выбрано два проекта:
Сам предакселератор состоится в марте. У создателей стартапов есть время усовершенствовать свой продукт в соответствии с рекомендациями представителей АО «ТВЭЛ» и уже через несколько месяцев претендовать на финансирование и изготовление макета/прототипа изделия.
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