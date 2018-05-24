Иркутский Сибэкспоцентр стал официальным партнером крупнейшей выставочной компании мира «Deutsche Messe»

Иркутск, 24.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 24 мая подписано официальное соглашение о партнерских отношениях «Сибэкспоцентра» с немецкой компанией «Deutsche Messe». Оно должно придать новый импульс и повысить статус выставки «SibWoodExpo», ранее известной под вывеской «Сиблесопользование». Как сообщил генеральный директор ОАО «Сибэкспоцентр» Андрей Шаповалов, немецкая компания «Deutsche Messe» является одним из мировых лидеров в организации промышленных выставок и проводит большое количество самых разнообразных мероприятий в Германии и по всему миру. Портфолио компании включает ведущие всемирные выставки: CEBIT, CeMAT, Didacta, Domotex, Hannover messe, Interschutz, Labvolution и Ligna. – Переговоры о нашем сотрудничестве велись не один год. Но это не потому, что мы не находили общего языка. На переговоры оказала влияние внешнеполитическая ситуация. Но в результате здравый смысл победил. Хочется сказать спасибо нашим партнерам. Где-то «Сибэкспоцентр» получит больше, чем отдаст, потому что технологии, которые увидит наш лесопромышленный комплекс, новые идеи, очень дорогого стоят. Это создаст новые возможности для региона в целом, – пояснил Андрей Шаповалов. В свою очередь генеральный директор «Дойче Мессе Рус» Светлана Федосеева подчеркнула, что ее компания является игроком высшей лиги в выставочном мире. – На сегодняшний день мы владеем самыми большими выставочными площадями в мире. В результате нашего соглашения «Сибэкспоцентр» с выставкой «SibWoodExpo» стал частью международной лиги. Это имя уже звучит. И наши участники – профессиональная пресса, сообщество и ассоциации – уже знают о регионе и о выставке, – отметила спикер. По ее словам, самая крупная ассоциация Германии, специализирующаяся на лесном оборудовании – KWF – напрямую заинтересована начать сотрудничество с Иркутской областью. – Они хотели бы организовывать эту выставку вместе с нами. Со своей стороны они могут привлечь профессиональных спикеров, которые могут рассказать о пожаротушении и пожаробезопасности лесов, возможностях создания новых рабочих мест и новых направлениях бизнеса, – сказала Светлана Федосеева. Кроме того, KWF, при поддержке областной администрации, планирует проводить в Иркутске «демонстрационные дни» на лесной площадке с аварийными деревьями, где будет представлено новейшее оборудование самых крупных мировых компаний по производству лесорубного оборудования. Это предоставит профессионалам лесного комплекса возможность увидеть оборудование в работе на реальной территории. По словам заместителя председателя правительства Иркутской области Виктора Кондрашова, новые возможности «SibWoodExpo» позволят повысить в регионе культуру лесопользования и леспопереработки, а также придадут новый импульс развитию лесной отрасли. «Выставку посетят спикеры мирового уровня, которые будут говорить о вопросах подготовки кадров, лесовосстановления, борьбы с пожарами и, самое главное, глубокой переработки древесины», – подчеркнул Виктор Кондрашов. СПРАВКА: Международная специализированная выставка оборудования, материалов и продукции лесозаготовительной, деревообрабатывающей промышленности и деревянного домостроения SibWoodExpo пройдет в Иркутске с 11 по 14 сентября. Ранее проводимая под названием «Сиблесопользование. Деревообработка. Деревянное домостроение» выставка состоится уже в 25-й раз. В прошлом году площадь выставки составила 5600 квадратных метров, в ней приняло участие 49 компаний из шести стран, с экспозициями которых ознакомились 4600 посетителей. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... андрей шаповалов

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