Иркутский завод «ТехноПолимер» бесплатно отправил в Вихоревку и Баклаши щетки для уборки дорог

Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский завод «ТехноПолимер» безвозмездно снабдил Вихоревку и село Баклаши Шелеховского района щетками для коммунальной техники. В общей сложности муниципалитетам было отправлено около двухсот щеток, сообщает пресс-служба Корпорации развития Иркутской области. Во всех муниципальных образованиях Иркутской области в апреле проходят традиционные месячники санитарной очистки, кроме того в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции все коммунальные службы региона работают в усиленном режиме, расходных материалов для качественой уборки улиц и общественных пространств им требуется гораздо больше. – Безвозмездная передача щеточной продукции администрациям Вихоревки и Баклашей – это наш вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции, – сообщил генеральный директор «ТехноПолимера» Кирилл Белов. СПРАВКА: Завод «ТехноПолимер» является крупнейшим в Восточной Сибири производителем щеточной продукции для коммунальной уборочной техники. Продукция предприятия используются на всех видах дорожных и коммунальных машин, включая аэродромно-уборочную технику. В этом году «ТехноПолимер» разработал инвестиционный проект по техническому перевооружению производства, на реализацию которого КРИО выделила 15 млн рублей. Интереснейшие публикации иркутских СМИ — в соцсетях: FaceBook, ВКонтакте, Одноклассники, Telegram

ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: братский район

вихоревка

иркутск

иркутская область

крио

шелеховский район Тэги: View the discussion thread.