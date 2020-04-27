|Экономика / Бизнес
|27.04.2020
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Иркутский завод «ТехноПолимер» бесплатно отправил в Вихоревку и Баклаши щетки для уборки дорог
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Иркутская область, 27.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Иркутский завод «ТехноПолимер» безвозмездно снабдил Вихоревку и село Баклаши Шелеховского района щетками для коммунальной техники. В общей сложности муниципалитетам было отправлено около двухсот щеток, сообщает пресс-служба Корпорации развития Иркутской области.
Во всех муниципальных образованиях Иркутской области в апреле проходят традиционные месячники санитарной очистки, кроме того в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции все коммунальные службы региона работают в усиленном режиме, расходных материалов для качественой уборки улиц и общественных пространств им требуется гораздо больше.
– Безвозмездная передача щеточной продукции администрациям Вихоревки и Баклашей – это наш вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции, – сообщил генеральный директор «ТехноПолимера» Кирилл Белов.
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