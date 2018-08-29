|Экономика / Бизнес
|30.08.2018
|
|
Иркутское бизнес-сообщество зовут на встречу с московским экспертом Петром Щедровицким
|
Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10-11 сентября 2018 года пройдет встреча с московским экспертом Петром Щедровицким на тему: «Иркутск 2035: как обеспечить включение города-миллионника в новую мировую систему разделения труда».
– Возможно ли в Иркутске, учитывая проблему пространственной организации территории, создание современных технологических компаний, включенных в мировую систему разделения труда? Возможно ли создать город использующий технологии новой промышленной революции? Какова роль технологий мышления в новой индустриализации? В чем заключается проблема естественного и искусственного в деятельности предпринимателя? – анонсируют организаторы предстоящие лекции.
Отмечается, что предприниматели на этих встречах получат возможность переосмыслить стратегии своей компании в новом контексте и сверить свои планы с мировыми трендами.
Встреча проходит в рамках проекта «Иркутские чтения». Напомним, в сентябре 2017 года Петр Щедровицкий уже приезжал в столицу Приангарья.
СПРАВКА:
ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram
ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram
Тэги: