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Экономика / Бизнес
30.08.2018

Иркутское бизнес-сообщество зовут на встречу с московским экспертом Петром Щедровицким

Иркутск, 30.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 10-11 сентября 2018 года пройдет встреча с московским экспертом Петром Щедровицким на тему: «Иркутск 2035: как обеспечить включение города-миллионника в новую мировую систему разделения труда».

– Возможно ли в Иркутске, учитывая проблему пространственной организации территории, создание современных технологических компаний, включенных в мировую систему разделения труда? Возможно ли создать город использующий технологии новой промышленной революции? Какова роль технологий мышления в новой индустриализации? В чем заключается проблема естественного и искусственного в деятельности предпринимателя? – анонсируют организаторы предстоящие лекции.

Отмечается, что предприниматели на этих встречах получат возможность переосмыслить стратегии своей компании в новом контексте и сверить свои планы с мировыми трендами.

Встреча проходит в рамках проекта «Иркутские чтения». Напомним, в сентябре 2017 года Петр Щедровицкий уже приезжал в столицу Приангарья.

СПРАВКА:

  • Петр Щедровицкий – член экспертного совета правительства России, член экспертного совета Агентства стратегических инициатив, член правления фонда «Центр стратегических разработок «Северо-Запад».
  • Подробности мероприятия – на сайте irkreadings.ru или по телефону: 8 (3952) 740-747. Есть организационный сбор (от 4 до 6 тысяч рублей в зависимости от даты оплаты).

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