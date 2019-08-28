Иркутское ООО «Медтехсервис» станет поставщиком тест-полосок по госконтракту

Иркутская область, 28.08.19 (ИА «Телеинформ»), - ООО «Медтехсервис» будет по госконтракту поставлять тест-полоски для инсулинозависимых льготников Иркутской области.

Напомним, «Медтехсервис» создавался как предприятие в рамках областного инвестпроекта, при поддержке КРИО и Агентства инвестиционного развития Иркутской области. Завод был построен за полтора года.

Генеральный директор предприятия Артем Журавлев рассказал, что 26 августа «Медтехсервис» выиграл аукцион на поставку областному министерству здравоохранения тест-полосок для инсулинозависимых, имеющих право на их льготное получение.

По данным портала Госзакупок общая сумма контракта составит около 5,19 млн рублей.

– Наша продукция в несколько раз дешевле, чем аналоги, представленные на этом рынке конкурентами, – отметил Артем Журавлев.

Также с сентября продукция предприятия появится на прилавках аптек Иркутской области.