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Экономика / Бизнес
24.08.2018

Иркутскому турбизнесу на заметку: власти намерены увеличить долю МСП в закупках

Иркутская область, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Ростуризм и Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства (МСП) подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стороны договорили осуществлять информационное взаимодействие в целях развития внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации. В числе основных направлений предстоящего сотрудничества – популяризация России как привлекательного туристического направления для россиян и иностранных граждан, а также повышение качества предоставляемых туристских услуг и развитие малого и среднего предпринимательства в туриндустрии.

Планируют они сотрудничать и по вопросам увеличения доли участия субъектов МСП в сфере туризма в закупках крупнейших заказчиков с государственным участием, а также разработать комплекс мер поддержки для бизнеса, в том числе с использованием линейки кредитно-гарантийной поддержки участников Национальной гарантийной системы.

Также Ростуризм и Корпорация МСП разработают совместные мероприятия, направленные на вовлечение населения в предпринимательство в сфере туризма, в том числе с использованием сервисов портала Бизнес-навигатора МСП.

Сотрудничество будет включать и совместную разработку предложений по совершенствованию законодательства России в сфере МСП.

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