Иркутскстат – о динамике цен на экспорт и импорт в Приангарье летом 2018 года

Иркутская область, 5.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В июле и августе 2018 года снизились цены на продукцию промышленных предприятий Иркутской области, поставляемую на внутренний рынок. Однако в целом с начала года – в августе по сравнению с декабрем – для российских потребителей она подорожала на 12%, при поставках на экспорт – на 18,8%, а в целом, независимо от направления отгрузки – на 13,9%.

Как сообщает пресс-служба Иркутскстата, динамика цен на экспортную продукцию во многом определяется изменением курса рубля и ситуацией на мировых рынках. В отдельных случаях темпы роста цен при поставках внутри страны и в целом, включая экспорт, могут быть практически одинаковыми, как это было в химическом производстве (рост в августе к декабрю 2017 года – на 7%) и на нефтедобывающих предприятиях (на 20%).

Аналитики отмечают, что в условиях быстрого повышения курса доллара представляется закономерным некоторое отставание в скорости роста внутренних цен. Так, продукция деревообработки, поставляемая на российский рынок, за это время подорожала на 6%, а с учетом экспорта - на 17%, в бумажном производстве зафиксирован рост соответственно на 16% и 32%, в производстве нефтепродуктов – на 21% и 26%.

Имеется и обратный пример: продукция металлургического производства для отечественных потребителей стала дороже на 12%, а в целом – на 6%.

В числе наиболее подорожавших видов промышленной продукции следует назвать кирпич (на 41% в августе по сравнению с декабрем), железную руду (35%), растительные и животные масла и жиры (на 24%). В то же время на ряде промышленных производств отмечается сдержанный рост цен или даже стабильность. А цены на мебель и пластмассовые изделия местного производства в августе были ниже декабрьских на 3-5%.