Иркутскстат подсчитал число занятых в индивидуальной предпринимательской деятельности

Иркутская область, 7.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по данным Иркутскстата на сентябрь 2019 года, 61,3 тысяч человек, включая наёмных работников, трудятся в секторе индивидуальной предпринимательской деятельности. При этом число индивидуальных предпринимателей, без образования юридического лица, оценивается в 17 тысяч человек.

Подавляющее большинство из них – 95,5% – по масштабам своей деятельности относятся к субъектам малого предпринимательства, в основном это микропредприятия. На торговом поприще они имеют разную специализацию, но часто занимаются розничной торговлей: в неспециализированных магазинах (29,6% предпринимателей) или прочими товарами в специализированных магазинах (30,7%).

Большинство индивидуальных предпринимателей не могут обойтись собственными силами и привлекают наёмных работников, тем самым способствуя частичному решению проблемы безработицы. Наиболее часто привлекаются от двух до пяти человек, каждый третий ограничивается помощью одного работника. Но порою штат состоит из 6-10 или 11-15 человек, но только 1% торговых предпринимателей имеют более 15 работников.

Предприниматели играют важную роль в торговле, обеспечивая более четверти областного объема продаж. В товарной структуре предпринимателей 60% составляют продукты, напитки, табачные изделия.

Каждый второй предприниматель за год продает товаров на сумму до 200 тысяч рублей. Но не редкость и более солидные суммы, до миллиона. И это – тоже не предел, в каждом седьмом случае выручка от 1 до 15 млн рублей, а самые предприимчивые (0,1%) имеют свыше 15 млн рублей. Максимальный результат, как правило, гарантирует продажа моторного топлива.

Традиционно рабочее место в магазине дает более солидную выручку, чем при торговле на рынках (591 тысяча рублей в месяц против 44 тысяч рублей). А средняя выручка торгового предпринимателя в сентябре 2019 года составила 441 тысячу рублей. Нередко предприниматели расширяют свой «кругозор», попутно занимаясь чем-то иным, в результате выручка возрастает на 27%, до 560 тысяч рублей.