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09.06.2018

Иркутскстат: уровень безработицы в регионе достиг 7%

Иркутская область, 9.06.18 (ИА «Телеинформ»), - Общий уровень безработицы в Иркутской области в первом квартале 2018 год составил 7%. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.

При этом уровень безработицы среди городского населения составили 6,7%, а среди сельского – 8,4%.

В Сибирском федеральном округе Иркутская область по этом показателю находится в «золотой середине», занимая шестое место из 12 регионов. Меньше всего безработных в Красноярском крае – 4,8%, Хакасии –5,1% и Кемеровской области – 6,1%.

Самая напряженная ситуация – в Тыве (уровень безработицы 12,2%, много безработных также в республике Алтай – 11,6% и Забайкальском крае 10,5%.

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