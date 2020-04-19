Иркутскстат: в 2019 году Приангарье потратило на охрану природы 7 миллиардов рублей

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В преддверии Международного дня Земли, который отмечается 22 апреля, аналитики Иркутскстата проанализировали инвестиции в природоохранные мероприятия в Приангарье. В 2019 году такие вложения составили 7 млрд рублей.

По данным аналитиков, экологические затраты несут, главным образом, основные загрязнители природной среды, крупнейшие предприятия энергетики, металлургии, деревообработки, нефтехимии. В разные годы инвестиции в Приангарье составляли 1-2% общего объема вложений в экономику. Показатели 2019 года в действующих ценах это в 1,6 раза больше, чем годом ранее.

Две трети общей суммы (69%) направлено на охрану атмосферного воздуха, около четверти (23,7%) – на охрану и рациональное использование водных ресурсов и небольшой объем (1,4%) – на рациональное использование земель.

– Инвестиции используются, в основном, на поддержание действующих мощностей по очистке сточных вод и вредных выбросов в атмосферу. Новое оборудование вводится в строй нечасто. В 2017-2019 годах в небольшом количестве вводилось канализационное оборудование. Несколько лет не сдавались в эксплуатацию установки для улавливания и обезвреживания вредных веществ из отходящих газов, – рассказывают в Иркутскстате.