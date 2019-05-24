Иркутскстат: в Иркутской области за год на 17% сократилось число средних предприятий

Иркутская область, 26.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 177 средних предприятий и более 38 тысяч малых, большинство из них (91%) по числу работников и масштабам деятельности являются микропредприятиями.

Такие данные подготовил Иркутскстат ко Дню российского предпринимательства. По их информации, малый бизнес освоил практически все сферы деятельности, но чаще всего отдает предпочтение торговле, стремясь получить быструю прибыль.

Количество предприятий по годам непостоянно, оно меняется как в большую, так и меньшую сторону. В 2018 году заметно (на 17%) сократилось число средних предприятий. Часть из них могли перейти в категорию крупных субъектов хозяйствования, расширив производство, или изменить свой статус в другую сторону и пополнить ряды малого бизнеса. Численность работников и оборот средних предприятий в сравнении с 2017 годом снизились на 5-6%.

В минувшем году, после трехлетнего роста, незначительно (на 0,1%) сократилось и количество малых предприятий. Численность работников составила 177,1 тысячи человек (98% к уровню 2017 года). Основной показатель работы – оборот – в фактически действовавших ценах вырос за год на 3,5%, что с учетом инфляции может означать небольшое падение.

Средний и малый бизнес обеспечивает 27-28% суммарного оборота всех организаций Приангарья, а в отдельных сферах деятельности (торговля, общественное питание, бытовой сервис) играет решающую роль.

Финансовое положение некрупного бизнеса неустойчиво: рентабельность проданных товаров, продукции (работ, услуг) составляет 3-6%, платежеспособность почти вдвое ниже нормативного уровня, отмечают аналитики.

Регулярно проводимое обследование деловой активности в промышленном производстве показывает, что малый бизнес в сравнении с руководителями крупных и средних предприятий настроен более пессимистично. Владельцы малых предприятий отмечают ухудшение экономической ситуации, рост цен, снижение занятости, прибыли, спроса на продукцию. Только 13% обследованных малых предприятий имеют практически полную загрузку производственных мощностей.

Главным «тормозом» дальнейшего развития представители малого бизнеса считают экономическую неопределенность, низкий спрос, высокие налоги, финансовый дефицит. Кроме того, в малом бизнесе весьма ощутим недостаток квалифицированных рабочих, это отмечает каждый второй из опрошенных руководителей.

При всех трудностях малый бизнес развивается. Если пять лет назад в расчете на 1000 жителей Иркутской области приходилось 12 малых предприятий, то теперь – 16.