Иркутскстат: в первом квартале 2019 года больше трети предприятий региона оказались убыточными

Иркутская область, 29.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В первом квартале 2019 года убыточными были более трети – 37,5% – крупных и средних предприятий Приангарья. Однако прибыль рентабельных хозяйствующих субъектов превысила убытки не сумевших свести концы с концами на 70 млрд. рублей, положительное сальдо на 22% выше, чем за это же время в прошлом году, сообщает пресс-служба Иркутскстата. В муниципальных образованиях ситуация складывалась по-разному, отмечают аналитики. Но преобладают, хоть и с небольшим перевесом, территории, где, как и годом ранее, сальдированный финансовый результат оказался положительным. И чаще всего наблюдался рост положительного сальдо. На общем фоне выделяется Казачинско-Ленский район, где нет убыточных субъектов и просроченных долгов, а прибыль выросла на 44% и превысила 200 млн рублей. В Саянске прибыль больше убытков на 554 млн. Не подкачали и другие финансовые показатели: доля убыточных предприятий в этом городе чуть ниже среднего уровня (36,4%), нет просроченной кредиторской задолженности, а невыполненные в срок финансовые обязательства дебиторов составляют лишь 0,4% их общей задолженности (в целом по области – 5-6%). По всем показателям неплохо сработали предприятия областного центра и Куйтунского района. Причем в Куйтунском районе отсутствуют просроченные долги. При небольшом снижении прибыли в целом неплохие результаты имеют Иркутский и Усольский районы. Можно назвать еще ряд муниципалитетов, где финансовые обязательства выполняются своевременно, отмечают в Иркутскстате. Но в Качугском и Усть-Удинском районах при значительной доле убыточных субъектов (две трети) в результате доминируют убытки. А Чунский район, имеющий лишь 25% убыточных предприятий, сменил прошлогодний финансовый минус на плюс, однако сальдо небольшое (0,2 млн рублей), так что положение неплохое, но пока недостаточно устойчивое. Сменить минус на плюс удалось и Братску. А в трех миниципалитетах произошел перелом в обратную сторону, былой плюс сменился минусом в Зиме, Братском и Шелеховском районах. Есть и стабильно «минусовые» территории. И в прошлом году в это время, и теперь доминируют убытки в бухгалтерских балансах крупных и средних предприятий Жигаловского, Качугского, Киренского, Слюдянского районов, причем минусовый крен здесь усилился. В Черемхово, Тулунском и Усть-Удинском районах отрицательное сальдо снизилось. В отдельных муниципалитетах положение усугубляется значительной долей просроченной дебиторской и кредиторской задолженности, из перечисленных территорий это Тулун, Черемхово, Слюдянский район с удельным весом просроченных долгов от 27 до 81%. ПОДЕЛИТЬСЯ: НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ: иркутская область

иркутскстат Тэги: View the discussion thread.