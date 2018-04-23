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Экономика / Бизнес
23.04.2018

Иркутскстат: в регионе становится меньше свиней, но больше коров, овец и коз

Иркутская область, 23.04.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области последние два-три года растёт поголовье коров, быков, овец и коз. Вместе с тем уже третий год снижается поголовье свиней. Об этом сообщает Иркутскстат.

В 2017 году поголовье свиней снизилось на 4,6 тысяч голов. Этот процесс затронул все категории хозяйств, но активнее других сельхозпроизводителей от содержания свиней отказываются фермеры, за год снизив поголовье на 19%.

При этом фермеры довольно быстро наращивают поголовье крупного рогатого скота (годовая прибавка – 17%), овец и коз (+8%). Мелкие хозяйства меняют свои животноводческие предпочтения в пользу мелкого рогатого скота, увеличив наличие овец и коз на 7% к 2016 году и снизив стадо крупных рогатых на 2,7%.

В сельскохозяйственных организациях за год выросло только  наличие крупного рогатого скота (на 3,1%), при снижении поголовья других животных.

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