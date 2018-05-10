ТЕМЫ
Архив
< Мая 2018>
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
Сегодня
Экономика / Бизнес
10.05.2018

Иркутскстат: в регионе выросло поголовье северных оленей в хозяйствах

Иркутская область, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по итогам сельхозпереписи 2016 года, на 5-8% больше стало оленей, кроликов, овец, на 20% – лошадей, птицы и пчелосемей. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.

Число ульев увеличили все сельхозпроизводители, кроме некоммерческих объединений граждан. «Медовый рай» находится в Боханском районе, там 3,5 тысяч ульев (13% от наличия в целом по региону).

Кроликов стало больше исключительно благодаря личным хозяйствам населения, больше всего этих пушистых в Нижнеудинском районе (9,6 тысяч или 9% областного наличия).

Оленей теперь не содержат в сельхозорганизациях. Все они –  791 голова – принадлежат населению и «прописаны» в трех районах: Бодайбинском, Катангском и Нижнеудинском.

Вместе с тем за 10 лет поголовье крупного рогатого скота в регионе снизилось на 19%, свиней – на 6%, коз – на 25%.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске