Иркутскстат: в регионе выросло поголовье северных оленей в хозяйствах

Иркутская область, 10.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области, по итогам сельхозпереписи 2016 года, на 5-8% больше стало оленей, кроликов, овец, на 20% – лошадей, птицы и пчелосемей. Об этом сообщает пресс-служба Иркутскстата.

Число ульев увеличили все сельхозпроизводители, кроме некоммерческих объединений граждан. «Медовый рай» находится в Боханском районе, там 3,5 тысяч ульев (13% от наличия в целом по региону).

Кроликов стало больше исключительно благодаря личным хозяйствам населения, больше всего этих пушистых в Нижнеудинском районе (9,6 тысяч или 9% областного наличия).

Оленей теперь не содержат в сельхозорганизациях. Все они – 791 голова – принадлежат населению и «прописаны» в трех районах: Бодайбинском, Катангском и Нижнеудинском.

Вместе с тем за 10 лет поголовье крупного рогатого скота в регионе снизилось на 19%, свиней – на 6%, коз – на 25%.