Иркутскую лесную выставку в этом году проведут в Братске

Братск, 11.09.19 (ИА «Телеинформ»), - Международная лесная выставка «SibWoodExpo» в этом году впервые пройдет в Братске. На протяжении 25 лет это престижное для региона мероприятие проводилось в Иркутске, сообщает пресс-служба братской администрации.

Решение провести выставку в Братске было принято с точки зрения логистики. Территориальное расположение этого города наиболее удобно для участников лесного рынка. На сегодняшний день приезд подтвердили около 50-и компаний, которые готовы к сотрудничеству и новым деловым знакомствам. География участников очень разнообразна. Экспонентами станут компании из Иркутска, Москвы, Кирова, Братска, Красноярска, Санкт-Петербурга, Перми, Барнаула, Твери. Также приедут представили зарубежных стран: Австрии, Германии, Китая, Финляндии, Швеции и Эстонии.

– Лесной форум международного статуса позволит приблизить лесозаготовителей к потребителю, наладить новые партнерские связи, чтобы расширить свои возможности по сбыту продукции. Участники выставки получат возможность познакомиться с новейшим оборудованием лесной отрасли, современными технологиями и инновациями производства, в том числе по лесовосстановлению, – рассказал заместитель мэра Братска по экономике Александр Яковлев.

Важно отметить, что количество участников из других регионов и зарубежья в несколько раз превышает количество участников из Иркутской области, что говорит о высоком интересе не только к самой выставке SibWoodExpo, но и к Приангарью. Возможно, в будущем Братск станет постоянным местом проведения «SibWoodExpo», не исключают в администрации города.

Кроме традиционных презентаций от производителей лесной отрасли, во время выставки состоятся обучающие семинары, ярмарки вакансий и многие другие интересные события, которые будут интересны не только профессионалам, но и молодым специалистам, студентам и всем, кто заинтересован в развитии лесной отрасли нашего региона.

КООРДИНАТЫ:

Официальное открытие выставки состоится 11 сентября в 12:00 в ТКЦ «Братск-АРТ», по адресу проспект Ленина, 28. Мероприятие продлится до 13 сентября.