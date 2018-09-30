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Экономика / Бизнес
01.10.2018

Иркутян приглашают на международный форум о разрешении конфликтов между бизнесом и властью

Иркутск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11-12 октября пройдет первый международный форум «Сибирь: Европа и Азия – диалог о медиации». Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена по Иркутской области.

По информации организаторов, участники форума обсудят вопросы развития медиации – технологии альтернативного урегулирования споров с участием третьей нейтральной стороны – в странах СНГ, обменяются мнениями и практикой ее применения, выработают предложения, направленные на эффективное внедрение медиации в практику деятельности правозащитных организаций, государственных и муниципальных органов.

В рамках форума планируется провести научно-практическую конференцию «Медиация: актуальные проблемы и перспективы развития» как итоговое мероприятие проекта «Ты можешь САМ! Развитие медиации как способа защиты прав человека, инструмента снижения конфликтности, повышения правовой культуры в обществе» – победителя конкурса президентских грантов.

К обсуждению планируется актуальный круг вопросов:

  • Современное состояние медиации в России и мире;
  • Обобщение и анализ опыта практического применения медиации;
  • Третейский суд и медиация;
  • Значимость развития медиации в улучшении социально-экономических показателей и совершенствовании судебной системы;
  • Бизнес-медиация:
  • Школьная медиация;
  • Медиация и восстановительное правосудие;
  • Семейная медиация. Медиация в работе органов опеки и попечительства.

Программа форума включает мастер-классы, семинары, тренинги.

– Очень актуальным сегодня является разрешение конфликтов между бизнесом и органами власти. С нашей стороны, в дни форума, будут представлены практики по разрешению таких конфликтов, – отмечает врио уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Эвелина Секулович.

Организаторы форума приглашают к участию медиаторов, представителей бизнеса, образовательных организаций, медицинских учреждений, общественных и правозащитных организаций, представителей органов государственной власти и местного самоуправления, юристов, психологов, всех интересующихся проблематикой конфликта и медиации.

КООРДИНАТЫ:

  • Место проведения: Иркутск, ул. Лермонтова, 253, иркутская областная государственная универсальная научная библиотека имениМолчанова-Сибирского. Регистрация участников с 9:30, начало в 10.00.
  • С программой форума можно ознакомиться на сайте.
  • Форма для регистрации – по ссылке.

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