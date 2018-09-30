|Экономика / Бизнес
|01.10.2018
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Иркутян приглашают на международный форум о разрешении конфликтов между бизнесом и властью
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Иркутск, 1.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске 11-12 октября пройдет первый международный форум «Сибирь: Европа и Азия – диалог о медиации». Об этом сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена по Иркутской области.
По информации организаторов, участники форума обсудят вопросы развития медиации – технологии альтернативного урегулирования споров с участием третьей нейтральной стороны – в странах СНГ, обменяются мнениями и практикой ее применения, выработают предложения, направленные на эффективное внедрение медиации в практику деятельности правозащитных организаций, государственных и муниципальных органов.
В рамках форума планируется провести научно-практическую конференцию «Медиация: актуальные проблемы и перспективы развития» как итоговое мероприятие проекта «Ты можешь САМ! Развитие медиации как способа защиты прав человека, инструмента снижения конфликтности, повышения правовой культуры в обществе» – победителя конкурса президентских грантов.
К обсуждению планируется актуальный круг вопросов:
Программа форума включает мастер-классы, семинары, тренинги.
– Очень актуальным сегодня является разрешение конфликтов между бизнесом и органами власти. С нашей стороны, в дни форума, будут представлены практики по разрешению таких конфликтов, – отмечает врио уполномоченного по защите прав предпринимателей в Иркутской области Эвелина Секулович.
Организаторы форума приглашают к участию медиаторов, представителей бизнеса, образовательных организаций, медицинских учреждений, общественных и правозащитных организаций, представителей органов государственной власти и местного самоуправления, юристов, психологов, всех интересующихся проблематикой конфликта и медиации.
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