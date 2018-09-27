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Экономика / Бизнес
28.09.2018

Иркутяне за полгода потратили на услуги и товары почти сто миллиардов рублей

Иркутск, 28.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг за январь-июнь 2018 года в Иркутске достиг 99 миллиардов рублей. Об этом сообщается в отчёте о социально-экономическом развитии областного центра.

Так, оборот розничной торговли за первое полугодие 2018 года составил 73,4 млрд рублей. При этом больше всего в структуре продаж занимают непродовольственные товары – 46,4%. В среднем на одного жителя города пришлось товаров на 117,7 тысяч рублей, что на 6,8% больше, чем в первом полугодии 2017 года, отмечается в документах администрации Иркутска.

Оборот общественного питания к июлю составил 3,6 млрд рублей. В среднем один иркутянин оставил за полгода в кафе и ресторанах 5,7 тысяч рублей. Это на 6,4% больше, чем в 2017 году.

Крупные и средние предприятия оказали иркутянам платных услуг на 22 млрд рублей. Основная доля в структуре платных услуг приходится на телекоммуникационные, коммунальные и транспортные услуги (11,2%). По сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года отмечено значительное увеличение объема услуг туристических агентств, туроператоров – в 2,1 раза, коммунальных – на 45,9%, юридических – на 31,1%, услуг учреждений культуры – на 17,4%, транспортных услуг – на 17,3%, ветеринарных услуг – на 12,6%, медицинских – на 10%.

Бытовых услуг горожанам предоставили 194,6 млн рублей. Наибольший объем приходится на услуги по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования и ритуальные услуги.

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