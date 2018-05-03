Итоги месячника защиты прав потребителей подвели в Приангарье

Иркутская область, 3.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье подвели итоги месячника защиты прав потребителей, который прошел с 15 марта по 14 апреля 2018 года, сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на главу службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергея Петрова.

Напомним, месячник проводится для повышения качества и культуры обслуживания населения региона в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания, содействия правовому просвещению жителей региона в области защиты прав потребителей.

Служба в период месячника была организована работа телефона горячей линии, на которую обратились около 30 жителей Иркутска, Черемхово, Усть-Илимска, Усолья-Сибирского, Ангарского городского округа, Иркутского района. В большинстве случаев обращения касались нарушений прав потребителей при приобретении мобильных телефонов, продуктов питания, одежды, оказания услуг.

Аналогичные горячие линии работали во всех муниципальных образованиях Иркутской области. Всего поступило около 300 обращений, на личный прием к специалистам обратились более 100 человек. Для всех обратившихся проведены консультации по интересующим вопросам, оказана помощь в составлении претензий в адрес хозяйствующих субъектов потребительского рынка, часть обращений направлена в управление Роспотребнадзора по Иркутской области.

В Иркутске, Братске, Ангарском городском округе, Балаганском, Братском, Заларинском, Иркутском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Нижнеудинском, Тайшетском, Усть-Кутском, Аларском, Баяндаевском районах прошли открытые уроки для учащихся старших классов.

Также в рамках месячника были организованы 20 семинаров и «круглых столов» с представителями хозяйствующих субъектов по вопросам качества и безопасности продуктов питания, ответственности продавцов за нарушения при реализации товаров, а также 12 совещаний с представителями органов местного самоуправления, предприятий розничной торговли, обсуждались вопросы, в том числе, по дистанционной продаже товаров.

В 11 районах области более 1900 респондентов приняли участие в анкетировании по актуальным вопросам защиты прав потребителей. Опросы проводились в учебных заведениях, торговых центрах, библиотеках, территориальных отделах управления Роспотребнадзора по Иркутской области.