Из Илимского лесничества уже третий год не вывозят больную древесину

Усть-Илимский район, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальская природоохранная прокуратура выявила нарушения лесного законодательства при проведении Лесхозом Иркутской области сплошных санитарных рубок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы установили, что в 2016-2017 годах на территории Илимского лесничества вырубили деревья, заражённые стволовыми вредителями. Всего было так заготовлено 3 тысячи кубометров древесины. Но до сих пор она не вывезена, а места рубок не очищены от порубочных остатков, что приводит к ухудшению санитарного состояния лесов.

Более того, учреждением после проведения рубки лесных насаждений на участке площадью 121 га не проведены работы по искусственному воспроизводству лесов в соответствии с установленным нормативом.

Природоохранный прокурор обратился в суд с административным иском о признании бездействия Лесхоза незаконным и требованием обязать учреждение обеспечить очистку мест рубок. Решением суда требования прокурора удовлетворены.