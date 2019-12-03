ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2019 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Сегодня
Экономика / Бизнес
04.12.2019

Из Илимского лесничества уже третий год не вывозят больную древесину

Усть-Илимский район, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальская природоохранная прокуратура выявила нарушения лесного законодательства при проведении Лесхозом Иркутской области сплошных санитарных рубок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инспекторы установили, что в 2016-2017 годах на территории Илимского лесничества вырубили деревья, заражённые стволовыми вредителями. Всего было так заготовлено 3 тысячи кубометров древесины. Но до сих пор она не вывезена, а места рубок не очищены от порубочных остатков, что приводит к ухудшению санитарного состояния лесов.

Из Илимского лесничества уже третий год не вывозят больную древесину

Более того, учреждением после проведения рубки лесных насаждений на участке площадью 121 га не проведены работы по искусственному воспроизводству лесов в соответствии с установленным нормативом.

Природоохранный прокурор обратился в суд с административным иском о признании бездействия Лесхоза незаконным и требованием обязать учреждение обеспечить очистку мест рубок. Решением суда требования прокурора удовлетворены.

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Другие новости раздела «Экономика / Бизнес»:
Из Илимского лесничества уже третий год не вывозят больную древесину04.12.2019
2019-12-04-04-09-12
Усть-Илимский район, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Байкальская природоохранная прокуратура выявила нарушения лесного законодательства при проведении Лесхозом Иркутской области сплошных санитарных рубок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Сбербанк показал двукратный рост мезонинных сделок04.12.2019
Москва, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В 2019 году Сбербанк закрыл и одобрил мезонинных сделок на сумму более 80 млрд рублей, с учетом связанных кредитов общий объём сделок превысил 300 млрд рублей. Количество мезонинных сделок более чем в два раза превысило аналогичный показатель прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Сбербанк запустил проект #ЯЭТОМОГУ, чтобы сделать мир доступнее для людей с инвалидностью04.12.2019
Москва, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Международный день инвалидов, который отмечается 3 декабря, Сбербанк запустил проект #ЯЭТОМОГУ, благодаря которому любой человек с инвалидностью может поделиться с банком своими идеями о том, как сделать мир доступнее и удобнее. Самые интересные предложения будут реализованы.
Проект бюджета Иркутской области на 2020-2022 годы рекомендуют принять во втором чтении04.12.2019
Иркутская область, 4.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Проект бюджета Иркутской области на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов рекомендовано принять на сессии регионального парламента во втором чтении и продолжить работу над ним в третьем чтении. Такое решение было принято 3 декабря на заседании профильного комитета ЗС.
Бюджет ТФОМС Иркутской области на 2020-2022 годы предлагают принять во втором чтении03.12.2019
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), – На заседании комитета по бюджету Законодательного собрания Иркутской области 3 декабря рекомендовали принять проект бюджета Территориального фонда медицинского страхования региона на 2020 и плановый период 2021-2022 годов во втором чтении.
В Иркутской области заготовили уже около шести тонн сосновых шишек03.12.2019
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), -  В Иркутской области продолжается заготовка и переработка семян сосны. Собрано уже около шести тонн сосновой шишки, при этом из одной тонны можно получить 10-15 килограммов семян.
«Иркутская энергосбытовая компания» предупреждает клиентов об использовании названия компании третьими лицами03.12.2019
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - «Иркутская энергосбытовая компания» («Иркутскэнергосбыт») просит своих партнеров и клиентов при взаимодействии и заключении договоров обратить внимание на точность данных компании (ФИО директора, банковские реквизиты) в связи с появлением компаний-клонов.
Экономическое состояние УКС Иркутска и его перспективы обсудили на слушаниях в гордуме03.12.2019
Иркутск, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - На депутатских слушаниях в думе Иркутска 29 ноября обсудили экономическое состояние городского Управления капитального строительства. По итогам обсуждения было решено создать рабочую группу для рассмотрения перспектив и путей развития предприятия.
Внесены поправки ко второму чтению бюджета Иркутской области на 2020-2022 годы03.12.2019
-2020-2022-
Иркутская область, 3.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Губернатор Иркутской области Сергей Левченко внес поправки ко второму чтению областного бюджета на 2020-2022 годы. За счет дополнительных вливаний из федерального центра доходная часть должна увеличиться на 7,4 млрд рублей, сообщает пресс-служба главы региона.
СМИ: дан старт поставкам газа из России в Китай по «Силе Сибири»02.12.2019
2019-12-02-09-52-06
Москва, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в режиме телемоста дали старт поставкам российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», сообщает РИА Новости.
АНХК подтвердила соответствие интегрированной системы менеджмента требованиям международных стандартов02.12.2019
2019-12-02-02-46-14
Ангарск, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Ангарская нефтехимическая компания подтвердила соответствие интегрированной системы менеджмента качества, экологии профессионального здоровья и безопасности требованиям международных стандартов благодаря успешно пройденному ресертификационному аудиту.
В России могут разрешить продавать вино после 23:0002.12.2019
Москва, 2.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Время продажи отечественного вина в России предложили продлить. С такой инициативой выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), передают argumenti.ru.
Антон Логашов заявил, что в ТОСЭР Тулуна предложено установить 40 видов экономической деятельности30.11.2019
Тулун, 30.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Обсуждение работы созданных территорий опережающего экономического развития прошло 30 ноября в формате видеоконференции с полномочным представителем президента РФ в СФО Сергеем Меняйло. С докладом об Иркутской области выступил заместитель председателя правительства региона Антон Логашов.
В Иркутской области в 2019 году открылись два цеха по производству сухого молока29.11.2019
Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Два цеха по производству сухого молока введены в эксплуатацию на предприятиях Иркутской области в 2019 году.
В Тулуне с 2020 года заработает ТОСЭР29.11.2019
-2020-
Тулун, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Документ о создании в Тулуне территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) подписан. Об этом 29 ноября на встрече с журналистами в рамках фестиваля «Байкальская пресса» сообщил губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Ольга Носенко намерена заняться вопросом эффективности использования средств Фондом капремонта Приангарья29.11.2019
Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Заседание комитета по собственности и экономической политике состоялось в преддверии 24 сессии Законодательного собрания Иркутской области, которая пройдет 4 декабря.
Проект закона о нормативах в сфере образования рассмотрел комитет по социально-культурному законодательству ЗС Приангарья29.11.2019
Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания региона будут настаивать на обеспечении финансирования заработной платы работников образования Иркутской области в полном объеме, в том числе с учетом ее повышения.
Суд признал министерство лесного комплекса Иркутской области виновным в бездействии29.11.2019
Осинский район, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Министерство лесного комплекса Иркутской области обязали заняться лесоустройством на территории Осинского района.
Иркутская область готовит свои предложения в федеральный закон об инвестициях и инвестпроектах29.11.2019
2019-11-29-05-26-35
Иркутская область, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская область готовит свои предложения в федеральный закон об инвестициях и инвестпроектах. Основные вопросы обсудили депутаты Заксобрания, представители правительства Иркутской области, а также руководители крупных предприятий региона на круглом столе 29 ноября 2019 года.
В рамках СЕО-клуба партнерам рассказали о возможностях экосистемы Сбербанка29.11.2019
Иркутск, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Эксперты Сбербанка и дочерних компаний банка поделились с партнерами информацией о новейших подходах и решениях в организации современных рабочих процессов и возможностях цифровых приложений.
«Зеленый день» стал одной из самых массовых акций в стране29.11.2019
Москва, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк подвел итоги акции «Зеленый день», приуроченной к 178-летию банка, которое отмечалось 12 ноября, сообщает пресс-служба банка.
Сбербанк снижает ставку на рефинансирование ипотеки29.11.2019
Москва, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок на рефинансирование ипотечных кредитов других банков, которое составило 0,5 п.п.
В Сбербанк Онлайн можно удобно собрать деньги и разделить чек29.11.2019
Москва, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Сбербанк запустил новый сервис «Собрать деньги и разделить чек» в разделе «Диалоги» в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн».
Сбербанк выяснил, как копят россияне при помощи НСЖ29.11.2019
Москва, 29.11.19 (ИА «Телеинформ»), - За первые десять месяцев 2019 года клиенты «Сбербанк страхование жизни», дочерней компании Сбербанка, заключили около 160 тысяч новых договоров накопительного страхования жизни – почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Энергия Приангарья. Информационный бюллетень ИА «Телеинформ» от 29 ноября 2019 года29.11.2019
tek291119
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»28.11.2019
Москва, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - МегаФон запустил цифровую платформу «МегаФон-КАРГО» – автоматизированный сервис c полноценным электронным документооборотом, который позволяет отправлять грузы любого масштаба – от коробки до фуры – по всей России. Разработчиком платформы является Mail.ru Group. Об этом сообщает пресс-служба мобильного оператора.
"Беру" и "Сберлогистика" подписали соглашение о доставке заказов пользователям сервиса28.11.2019
Москва, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Маркетплейс Беру и компания Сберлогистика подписали соглашение о доставке заказов пользователям сервиса. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Депутаты думы Иркутска настояли на льготе по налогу на имущество для малого бизнеса28.11.2019
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска приняли решение о предоставлении льготы по налогу на имущество для малых предпринимателей.
Ипотечные заемщики получают выгодные условия кредитования после выхода на пенсию28.11.2019
Москва, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В рамках пенсионной ступени ипотечные клиенты Сбербанка могут воспользоваться специальным графиком платежей по кредиту после достижения пенсионного возраста. Об этом сообщает пресс-служба банка.
На БрАЗе появились новые экологичные электропогрузчики28.11.2019
2019-11-28-06-27-59
Братск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - На БрАЗ поступили новые экологичные погрузчики, которые работают на литий-ионных батареях. В отличие от дизельной техники, новым машинам не требуется топливо и, соответственно, не образуются выхлопные газы.
Депутаты думы Иркутска отложили принятие бюджета города на 2020 год28.11.2019
-2020-
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты думы Иркутска отложили принятие бюджета города на 2020 год до разрешения разногласий с мэрией по финансированию отдельных вопросов.
К экосистеме переводов Сбербанка подключился первый банк из Узбекистана28.11.2019
Москва, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Теперь переводы из Сбербанка по номеру мобильного телефона доступны и в Узбекистан: клиенты мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» могут переводить деньги на карты и счета клиентов АКБ «Агробанк». Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
БАЙКАЛСИ Кампани отмечена наградой правительства РФ в области качества28.11.2019
2019-11-28-04-04-03
Иркутск, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - БАЙКАЛСИ Кампани удостоена награды «За достижение значительных результатов в области качества» в конкурсе на соискание премий правительства России в области качества 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба организации.
В Иркутской области планируют принять программу по росту реальных располагаемых доходов населения28.11.2019
2019-11-28-03-15-28
Иркутская область, 28.11.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области разработали проект региональной госпрограммы «Рост реальных располагаемых доходов и снижение численности населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума». Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Юрист: уличную ярмарку у Центрального рынка Иркутска убрали из-за предписания МЧС27.11.2019
Иркутск, 27.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Уличную ярмарку, традиционно располагавшуюся между Центральным рынком и Торговым комплексом в Иркутске, а также вдоль улицы Тимирязева, пришлось ликвидировать из-за предписания освободить территорию для возможности проезда пожарной техники в случае пожара. Об том 27 ноября на депутатских слушаниях в думе Иркутска заявил управляющий по правовым вопросам МУП «Центральный рынок Иркутска» Иван Бигма.
Читать все новости раздела «Экономика / Бизнес»
Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена
Загрузка...
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА № ФС 77 - 75717, выдано 24.05.2019 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске