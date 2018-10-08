Из Плана приватизации областного госимущества исключили старообрядческое подворье и здания под снос в Чекановском

Иркутская область, 8.10.18 (ИА «Телеинформ»), - На четвертой сессии Заксобрания Иркутской области утверждены в окончательном чтении изменения в прогнозный план приватизации областного госимущества на 2018 год.

Согласно этому решению, из прогнозного плана исключаются два объекта недвижимости. Одно из них - двухэтажное кирпичное здание площадью 233 кв.м с земельным участком 287 кв.м на улице Баррикад,109 в Иркутске. Исключение здания из числа объектов на продажу связано с неоднократными обращениями религиозной организации «Православная старообрядческая община во имя Покрова Божией Матери», являющейся арендатором имущества и использующей его в качестве старообрядческого подворья. Кроме того, имеется соответствующее поручение полпреда президента в СФО о передаче культовых сооружений старообрядческим общинам.

Другой объект исключается из плана в связи с расселением жилого района Чекановский в Братске. Речь идет о зданиях по ул.Школьная, 12 – поликлинике в 321 кв.м., гараже и земельном участке площадью 3 184 кв.м. Объекты подлежат сносу.

Как сообщил министр имущественных отношений региона Владислав Сухорученко, мэрия Братска в течение нескольких лет пыталась реализовать это имущество, однако, покупателей не нашлось.

Кроме того, в прогнозный план приватизации было предложено включить 46 единиц транспорта, от которых отказались областные государственные учреждения и органы местного самоуправления.

Также предложено продать ряд объектов, включенных в план приватизации в 2017 году: шесть единиц транспортных средств и комплекс зданий по адресу ул.Софьи Перовской, 34 в Иркутске.

Еще было предложено откорректировать стоимость двадцатипроцентного пакета акций ОАО «Горожанин» с 25 млн. до 20 млн. рублей – в связи с проведенной оценкой его рыночной стоимости. Как сообщил Сухорученко, пакет ранее уже предлагался на продажу, однако, желающих купить его тогда не нашлось. Акции, пока находящиеся в областной собственности, будут выставлены на торги повторно – по цене в 20 млн.рублей.

В связи с предложенными изменениями прогнозный план поступления в бюджет области средств от реализации областного имущества уменьшится на 11 млн. 410 тыс. рублей и в целом составит 142 млн. 8 32 тыс. руб.

Все предложенные изменения приняты на сессии ЗС 8 октября.