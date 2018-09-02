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03.09.2018

Из Приангарья в Узбекистан контрабандой вывезли 42 тысячи кубометров леса

Иркутская область, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Из Иркутской области в Узбекистан контрабандой вывезли 42 тысячи кубометров леса на 360 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба Сибирской оперативной таможни, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных таможенниками, УФСБ по Новосибирской области и ГУ МВД по Новосибирской области были установлены участники и схема действий организованной преступной группы. Руководителем ОПГ выступал 38-летний новосибирец. Согласно разработанной преступной схеме, лес поставляли третьи лица. Участники группы предоставляли для оформления сделок подложные договоры международной купли-продажи, а также вносили недостоверные сведения в декларации на товары.

Сибирская оперативная таможня возбудила в отношении организатора и участников ОПГ четыре уголовных дела по части 3 статьи 226.1 УК РФ – контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере, совершенная организованной группой.

Преступники незаконно переместили через таможенную границу РФ из Иркутской области в Узбекистан более 42 тысяч кубометров леса общей стоимостью около 360 млн рублей. Участникам ОПГ грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет, со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

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