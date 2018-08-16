ТЕМЫ
Архив
< Август 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Сегодня
Экономика / Бизнес
16.08.2018

Из Приангарья за рубеж с начала года 232 раза пытались вывезти грубобрусованную древесину под видом пиломатериала

Иркутская область, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Иркутская таможня за семь месяцев 2018 года  возбудила 232 дела об административных правонарушениях, связанных с экспортом грубобрусованной древесины под видом пиломатериала. Это почти столько же, как за весь 2017 год (289 дел), а прошлогодний показатель, в свою очередь, в 3,5 раза больше результатов 2016 года (80 дел).

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 2016 году сумма штрафов по таким делам составила более 2 млн рублей, в 2017 – свыше 7 млн. С начала этого года выписано штрафов на 3 млн 860 тысяч рублей.

Согласно таможенной статистике за январь-июль 2018 года всего было экспортировано 7 млн 339 тысяч 981 кубометр леса и лесоматериалов, из которых 5 млн 323 тысячи 846 кубометров – это пиломатериал. То есть на долю экспорта пиломатериалов пришлось 72,5%.

В настоящее время в отношении основных пород необработанных лесоматериалов продолжает действовать вывозная таможенная пошлина в размере 80% от таможенной стоимости, но не менее 55,2 евро за кубометр. При экспорте необработанных лесоматериалов хвойных пород, вывозимых в рамках квоты, также установлена вывозная пошлина в размере от 13 до 15% от таможенной стоимости круглого леса.

В тоже время, пиломатериал, экспортируемый за рубеж, таможенной пошлиной не облагается.

Как показывает практика Иркутской таможни, недобросовестные лесоэкспортеры с целью ухода от уплаты в казну государства таможенных платежей, пытаются под видом пиломатериалов вывозить за рубеж древесину с низкой степенью обработки – по сути, условно переработанный круглый лес, распущенный на пилораме, плохого качества с очень низкой добавленной стоимостью.

В Иркутской таможне отмечают, что в 2018 году факты наличия грубобрусованного лесоматериала вместо заявленного в декларациях на товары пиломатериала выявлялись, практически, всеми таможенными постами ведомства, имеющими компетенцию по оформлению лесоматериалов.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске