Изменился состав рабочей группы при Заксобрании по вопросам иркутского аэропорта

Иркутская область, 15.03.19 (ИА «Телеинформ»), - Комитет по собственности и экономической политике ЗС 15 марта утвердил новый состав рабочей группы по вопросам иркутского аэропорта. Кадровые перестановки связаны с изменением состава депутатского корпуса.

Руководителем рабочей группы станет председатель комитета по собственности Николай Труфанов. Также в нее войдут вице-спикеры Александр Ведерников и Ольга Носенко, депутаты регионального парламента Валерий Хайдуков, Георгий Любенков, Нина Чекотова, Андрей Андреев и Евгений Сарсенбаев. Кроме того, членом рабочей группы станет мэр Киренского района Кирилл Свистелин.

Останутся в рабочей группе министр жилищной политики, энергетики и транспорта Приангарья Артур Сулейменов, министр имущественных отношений Владислав Сухорученко, президент «Ираэро» Юрий Лапин, гендиректор авиакомпании «Ангара» Анатолий Юртаев, директор по стратегическим коммуникациям УК «Аэропорты регионов» Евгений Красиков, директор по стратегическому развитию бизнеса и инвестициям УК «Аэропорты Регионов» Александр Запорожский, руководитель проектов по аэропортовой деятельности Управляющей дирекции «Авиация» ООО «Компания Базовый Элемент» Игорь Шубейко, гендиректор аэропорта «Толмачево» Евгений Янкилевич, эксперт, член международной ассоциации руководителей авиапредприятий Алексей Куликов, эксперт, заместитель гендиректора по безопасности полетов авиакомпании «Икар», заслуженный пилот России Владимир Односторонцев.