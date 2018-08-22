К 2023 году в Приангарье планируется увеличить вклад лесной отрасли в ВРП на 28 млрд рублей

Братск, 22.08.18 (ИА «Телеинформ»), - К 2023 году в Приангарье планируется увеличить вклад лесной отрасли в валовой региональный продукт на 28 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба министерства лесного комплекса Иркутской области, глава ведомства Сергей Шеверда выступил с докладом о развитии лесного комплекса на выездном совещании государственного комитета по планированию социально-экономического развития региона, которое провел губернатор Приангарья Сергей Левченко в Братске.

Глава министерства рассказал о пятилетнем планировании развития производств глубокой переработки древесины, заготавливаемой в Приангарье.

– План развития отрасли включает в себя привлечение инвестиционных проектов, направленных на повышение технического уровня предприятий, а также создание новых производств с ориентированием их на глубокую переработку древесины: производство целлюлозы, картона, мебельных щитов, клееного бруса, ДСП, деревянных балок, погонажных изделий, пеллет, брикетов и древесного угля, – сообщил Сергей Шеверда.

Основными задачами пятилетнего плана министр лесного комплекса назвал: обеспечение рационального использования лесных ресурсов и отходов переработки, повышение конкурентоспособности местной продукции и использование мелкотоварной, низкокачественной и мягколиственной древесины.

Например, в Братске и Усть-Илимске реализуются программы до 2022 года по увеличению мощностей производства целлюлозы на 395 тысяч тонн в год и на 115 тысяч тонн картона в год с общим вложением инвестиций свыше 53 млрд рублей. Также в Усть-Илимске готовится проект по строительству новой картоноделательная машины мощностью 600 тысяч тонн чистоцеллюлозного тарного картона в год.

Реализация плана, по прогнозам, позволит к 2023 году увеличить вклад лесной отрасли в валовой региональный продукт на 28 млрд рублей, а бюджетные поступления на 4,4 млрд рублей. Численность рабочих мест увеличится на 5% – более чем на 1,5 тысячи человек.

Для более точного и рационального использования лесов запланированы работы по детализации данных лесоустройства, а также созданию единой базы данных лесных ресурсов. Пятилетний план также предусматривает увеличение объемов лесовосстановительных работ и противопожарных мероприятий.