К августу чуть больше тысячи иркутян считались безработными

Иркутск, 19.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутске к 1 августа 2018 года численность безработных составляла 1 тысяча 125 человек, из них 898 получали пособие. Уровень регистрируемой безработицы по сравнению с прошлым годом снизился, сообщает пресс-служба мэрии.

Средняя продолжительность безработицы за отчетный период составляла 4,5 месяца. Наиболее многочисленные группы среди безработных составляют бухгалтеры, инженеры, экономисты, водители автомобиля, продавцы, менеджеры в сфере торговли, кладовщики, юрисконсульты.

При этом на 1 августа Центр занятости располагал 19 тысячами 670 вакансиями, в том числе 16 тысячами 425 вакансиями по рабочим профессиям преимущественно в строительной отрасли. На рынке труда требуются каменщики, бетонщики, арматурщики, штукатуры, плотники, маляры, облицовщики, станочники, кровельщики, электрогазосварщики и др.

Как рассказал директор Центра занятости населения Иркутска Олег Нюргачев, всего за семь месяцев 2018 года организация зарегистрировала 6 тысяч 729 человек в качестве ищущих работу, из них 4 тысячи 487 человек не заняты трудовой деятельностью. Из числа обратившихся граждан 49,5% – женщины, 4,1% – пенсионеры, стремящиеся возобновить трудовую деятельность, 5,9% – инвалиды, 51,4% – молодые люди в возрасте 14-29 лет, среди них 7,3% – молодые специалисты (выпускники образовательных организаций). С начала года при содействии центра занятости трудоустроились 3 тысячи 407 человек, 1 тысяча 842 гражданам присвоен статус безработного.

– Мы видим хоть и небольшое, но улучшение ситуации на рынке труда, – отметил в обсуждении вопроса координатор стороны работодателей Виталий Толстов, – необходимо проводить работу по профориентации молодежи, у нас упал престиж рабочих специальностей. Создание более комфортных условий для рабочих требует внимания со стороны работодателей, дальнейшей проработки.