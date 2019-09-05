К дисциплинарной ответственности привлекли начальника Усольского лесничества, допустившего лесные пожары на территории

Усольский район, 6.09.19 (ИА «Телеинформ»), - За ненадлежащее исполнение обязанностей при тушении лесных пожаров начальник Усольского лесничества привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Установлено, что были допущены нарушения требований Лесного кодекса РФ и правил тушения лесных пожаров. В связи с этим выросло число возгораний, а также увеличилась площадь лесных территорий, пройденных огнем, что является недопустимым.

Министру лесного комплекса Иркутской области внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, требования прокурора удовлетворены. В отношении начальника Усольского лесничества региональное министерство провело служебное расследование, которое также установило факт ненадлежащего исполнения обязанностей.