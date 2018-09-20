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21.09.2018

К середине сентября цены на литр бензина в Иркутске остаются стабильными

Иркутск, 21.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Средняя стоимость литра бензина в Иркутске за неделю с 10 по 16 сентября составила 42 рубля 33 копейки, сообщает Росстат. Цена не меняется с июля.

Бензин марки АИ-92 стоил все так же 41 рубль за литр, АИ-95 – 42,7 рубля, АИ-98 – 45,63, дизель – 44,77 рубля. Среди региональных центров СФО Иркутск по стоимости бензина занимает по-прежнему четвертое место.

В среднем по Сибири за литр топлива можно отдать 41,82 рубля, среднероссийская стоимость – 43,22 рубля.

За прошедшую неделю увеличение цен на бензин отмечалось в 21 центре субъектов Российской Федерации. Более всего цены на него выросли в Кызыле – на 0,8%, Чите, Симферополе, Севастополе и Благовещенске – на 0,5-0,7%.

В пяти центрах субъектов Российской Федерации отмечалось снижение цен на автомобильное топливо. Заметнее всего оно подешевело в Хабаровске и Калуге – на 0,8%, Владивостоке – на 0,7%.

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