К социальному проекту «Цена зафиксирована» присоединился еще один товаропроизводитель Приангарья

Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье цена зафиксирована на 10 позиций продовольственных товаров, реализуемых через фирменную сеть из 24 торговых объектов, расположенных в Ангарске, Иркутске, Усолье-Сибирском. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Как проходит акция, 14 мая лично проверил врио главы региона Игорь Кобзев, посетив одну из крупных в регионе торговых сетей и несколько фирменных магазинов товаропроизводителей – участников проекта.

– Я дал поручение муниципалитетам расширить географию проекта совместно с местными сельхозтоваропроизводителями и локальными торговыми сетями. Эта работа ведется службой потребительского рынка и лицензирования совместно с муниципалитетами. До 1 августа к проекту могут присоединиться и другие участники продовольственного рынка, – пояснил Игорь Кобзев.

Напомним, что в рамках инициативы 11 товаропроизводителей области выразили готовность зафиксировать оптово-отпускные цены на собственную продукцию. Социальный проект с 27 апреля реализуют пять торговых сетей и фирменные магазины уже девяти товаропроизводителей. Зафиксированы цены на 48 наиболее востребованных населением продовольственных товаров. В настоящее время проект реализуется в более 450 торговых объектах в 14 муниципальных образованиях региона. Товары из акции выделены специальным ценником «Цена зафиксирована», что существенно упрощает их поиск.

– Реализация акции по фиксации цен – это первый этап другого проекта по поддержке местных товаропроизводителей «Сделано в Приангарье». Сейчас над этим направлением активно работает областное правительство, – подчеркнул глава региона.

В ходе рабочей поездки Игорь Кобзев отметил, что в связи со снятием в Приангарье ряда ограничений возобновляется работа многих торговых объектов. При этом важно, чтобы в этих организациях неукоснительно соблюдались санитарные меры, в том числе по масочному режиму для посетителей.

– Я поручил в ближайшее время провести совещание с участием представителей торговли. Нам необходимо создать безопасные условия в местах массового пребывания людей. Обсудим совместно, какие нужно применить механизмы по организации такого режима, – сказал врио губернатора.

СПРАВКА:

Решение зафиксировать цены на отдельные виды продовольственных товаров первой необходимости крупные торговые сети и региональные товаропроизводители приняли на совещании под руководством врио губернатора Игоря Кобзева по вопросу ценовой ситуации в регионе. По данным службы потребительского рынка и лицензирования, на продовольственном рынке ситуация остается стабильной, товары представлены в широком ассортименте, дефицита не наблюдается. С начала месяца отмечено снижение цен на куриное яйцо, сахар, пшено, свежие огурцы, капусту. В целом динамика цен на продовольственные товары в регионе соответствует общероссийским показателям.