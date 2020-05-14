|Иркутская область: экономика, бизнес
|15.05.2020
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К социальному проекту «Цена зафиксирована» присоединился еще один товаропроизводитель Приангарья
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Иркутская область, 15.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье цена зафиксирована на 10 позиций продовольственных товаров, реализуемых через фирменную сеть из 24 торговых объектов, расположенных в Ангарске, Иркутске, Усолье-Сибирском. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.
Как проходит акция, 14 мая лично проверил врио главы региона Игорь Кобзев, посетив одну из крупных в регионе торговых сетей и несколько фирменных магазинов товаропроизводителей – участников проекта.
– Я дал поручение муниципалитетам расширить географию проекта совместно с местными сельхозтоваропроизводителями и локальными торговыми сетями. Эта работа ведется службой потребительского рынка и лицензирования совместно с муниципалитетами. До 1 августа к проекту могут присоединиться и другие участники продовольственного рынка, – пояснил Игорь Кобзев.
Напомним, что в рамках инициативы 11 товаропроизводителей области выразили готовность зафиксировать оптово-отпускные цены на собственную продукцию. Социальный проект с 27 апреля реализуют пять торговых сетей и фирменные магазины уже девяти товаропроизводителей. Зафиксированы цены на 48 наиболее востребованных населением продовольственных товаров. В настоящее время проект реализуется в более 450 торговых объектах в 14 муниципальных образованиях региона. Товары из акции выделены специальным ценником «Цена зафиксирована», что существенно упрощает их поиск.
– Реализация акции по фиксации цен – это первый этап другого проекта по поддержке местных товаропроизводителей «Сделано в Приангарье». Сейчас над этим направлением активно работает областное правительство, – подчеркнул глава региона.
В ходе рабочей поездки Игорь Кобзев отметил, что в связи со снятием в Приангарье ряда ограничений возобновляется работа многих торговых объектов. При этом важно, чтобы в этих организациях неукоснительно соблюдались санитарные меры, в том числе по масочному режиму для посетителей.
– Я поручил в ближайшее время провести совещание с участием представителей торговли. Нам необходимо создать безопасные условия в местах массового пребывания людей. Обсудим совместно, какие нужно применить механизмы по организации такого режима, – сказал врио губернатора.
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