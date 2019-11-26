К строительству ГОКа в Нижнеудинском районе подключились два металлургических холдинга России и Китая

Иркутская область, 26.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Группа «Челябинский трубопрокатный завод» (ЧТПЗ) и китайская Baotou Steel 25 ноября заключили соглашение о стратегическом партнерстве по проекту строительства горнообогатительного комбината в Нижнеудинском районе, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова.

На открывшемся в Пекине шестом заседании Российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству он заявил, что разработка Зашихинского месторождения позволит покрыть на 100% потребности российских заводов в танталовом сырье и существенную часть потребностей в ниобии. Сейчас легирующие добавки ниобий и тантал, используемые в производстве морозоустойчивых сталей, нефтяных и газовых труб большого диаметра, поставляются из-за рубежа.

Напомним, ранее сообщалось о реализации инвестиционного проекта «Строительство горно-металлургического комбината на базе Зашихинского редкометалльного месторождения». Помимо него предполагается создать химико-металлургический завод для переработки химических концентратов и выпуска чистых и высокочистых пентоксидов ниобия и тантала.