Качество и безопасность пиротехнической продукции проверят в Иркутской области

Иркутская область, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 17 декабря 2018 года по 16 января 2019 года пройдет месячник качества и безопасности пиротехнической продукции.

По информации пресс-службы губернатора региона, об этом сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров.

Мероприятие проводится для обеспечения качества и безопасности этой продукции, пресечения несанкционированной торговли.

В период проведения месячника для жителей Иркутской области будет работать горячая линия. По телефону 8 (3952) 24-08-74 специалисты службы с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) будут принимать звонки от населения. Представить информацию о фактах продажи некачественной пиротехнической продукции и несанкционированной торговле пиротехнической продукцией может каждый житель региона.