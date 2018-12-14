ТЕМЫ
Архив
< Декабрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Сегодня
Экономика / Бизнес
14.12.2018

Качество и безопасность пиротехнической продукции проверят в Иркутской области

Иркутская область, 14.12.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с 17 декабря 2018 года по 16 января 2019 года пройдет месячник качества и безопасности пиротехнической продукции.

По информации пресс-службы губернатора региона, об этом сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области Сергей Петров.

Мероприятие проводится для обеспечения качества и безопасности этой продукции, пресечения несанкционированной торговли.

В период проведения месячника для жителей Иркутской области будет работать горячая линия. По телефону 8 (3952) 24-08-74 специалисты службы с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) будут принимать звонки от населения. Представить информацию о фактах продажи некачественной пиротехнической продукции и несанкционированной торговле пиротехнической продукцией может каждый житель региона.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске