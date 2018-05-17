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Экономика / Бизнес
18.05.2018

Как построить бизнес в Германии?

Германия, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Интересуетесь аспектами регистрации бизнеса в Германии? Решили открыть бизнес в этой стране? В таком случае вам не обойтись без профессиональной юридической помощи, поскольку регистрация компании за рубежом имеет ряд нюансов.

Германия является членом НАТО, ООН, Евросоюза и Большой Восьмерки, а также стороной Шенгенского соглашения, поэтому наличие своего дела в пределах этого государства сулит собственнику немалую прибыль и множество плюсов.

Официальный язык страны — немецкий, однако в регионах, расположенных ближе к границам, можно встретить разные диалекты.

Преимущества открытия или покупки бизнеса в Германии

  1. Возможность стать бизнес-партнером других успешных компаний.
  2. Беспошлинный ввоз в СНГ техники, оборудования и других товаров в качестве уставного капитала.
  3. Возврат НДС.
  4. Возможность использовать немецкую ТМ.
  5. Более легкий процесс получения ВНЖ и в последующем — немецкого гражданства для учредителя компании и его семьи.

Это лишь малая часть того, что вы можете получить, обратившись за помощью с открытием бизнеса в Германии к специалистам компании Law&Trust: https://lawstrust.com/ru/registratsiya-kompanii/de_gmbh.

Как правило, большая часть предпринимателей отдает предпочтение открытию в Германии именно GmbH. Это общество с ограниченной ответственностью, и эта организационно-правовая форма больше всего подходит бизнесменам, у которых уже есть своя компания, но они хотят ее развивать, пользуясь всеми плюсами законодательства Германии.

Law&Trust International: помощь с вопросами регистрации

На сегодняшний день под обслуживанием компании находится более 2900 предприятий в 134 юрисдикциях по всему миру. Law&Trust предоставляет услугу «Регистрация бизнеса под ключ», в которую входит:

  1. Поиск наиболее подходящей для вашего бизнеса юрисдикции (рассматриваются также и оффшорные зоны).
  2. Сбор и подготовка необходимых бумаг.
  3. Услуги секретарской компании.
  4. Регистрация юридического адреса.
  5. Предоставление услуг номинального сервиса.
  6. Заверение пакета документов у нотариуса и апостилированием.
  7. Ведение бухгалтерской отчетности, учета, услуги аудита и предоставление необходимых документов налоговым службам и многое другое.

Также компания занимается регистрированием ТМ и патентов.

Налогообложение бизнеса в Германии

Немецкое законодательство обязывает GmbH выплачивать в качестве налога:

  • 25% в счет корпоративного налога на прибыль;
  • 5,5% — солидарная надбавка, а также налоги от дохода капитала;
  • Коммунальные налоги на определенную деятельность;
  • 16% в качестве ставки налога с оборота услуг и поставок.

Это лишь основной список процентных ставок. В Германии существует ряд нюансов по налогообложению бизнеса, по которым вас детально проконсультируют юристы Law&Trust. С ними у вас получится начать международный и легальный бизнес.

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