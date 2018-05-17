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Экономика / Бизнес
|18.05.2018
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Как построить бизнес в Германии?
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Германия, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Интересуетесь аспектами регистрации бизнеса в Германии? Решили открыть бизнес в этой стране? В таком случае вам не обойтись без профессиональной юридической помощи, поскольку регистрация компании за рубежом имеет ряд нюансов.
Германия является членом НАТО, ООН, Евросоюза и Большой Восьмерки, а также стороной Шенгенского соглашения, поэтому наличие своего дела в пределах этого государства сулит собственнику немалую прибыль и множество плюсов.
Официальный язык страны — немецкий, однако в регионах, расположенных ближе к границам, можно встретить разные диалекты.
Преимущества открытия или покупки бизнеса в Германии
Это лишь малая часть того, что вы можете получить, обратившись за помощью с открытием бизнеса в Германии к специалистам компании Law&Trust: https://lawstrust.com/ru/registratsiya-kompanii/de_gmbh.
Как правило, большая часть предпринимателей отдает предпочтение открытию в Германии именно GmbH. Это общество с ограниченной ответственностью, и эта организационно-правовая форма больше всего подходит бизнесменам, у которых уже есть своя компания, но они хотят ее развивать, пользуясь всеми плюсами законодательства Германии.
Law&Trust International: помощь с вопросами регистрации
На сегодняшний день под обслуживанием компании находится более 2900 предприятий в 134 юрисдикциях по всему миру. Law&Trust предоставляет услугу «Регистрация бизнеса под ключ», в которую входит:
Также компания занимается регистрированием ТМ и патентов.
Налогообложение бизнеса в Германии
Немецкое законодательство обязывает GmbH выплачивать в качестве налога:
Это лишь основной список процентных ставок. В Германии существует ряд нюансов по налогообложению бизнеса, по которым вас детально проконсультируют юристы Law&Trust. С ними у вас получится начать международный и легальный бизнес.
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