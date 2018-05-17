Как построить бизнес в Германии?

Германия, 18.05.18 (ИА «Телеинформ»), - Интересуетесь аспектами регистрации бизнеса в Германии? Решили открыть бизнес в этой стране? В таком случае вам не обойтись без профессиональной юридической помощи, поскольку регистрация компании за рубежом имеет ряд нюансов. Германия является членом НАТО, ООН, Евросоюза и Большой Восьмерки, а также стороной Шенгенского соглашения, поэтому наличие своего дела в пределах этого государства сулит собственнику немалую прибыль и множество плюсов. Официальный язык страны — немецкий, однако в регионах, расположенных ближе к границам, можно встретить разные диалекты. Преимущества открытия или покупки бизнеса в Германии Возможность стать бизнес-партнером других успешных компаний. Беспошлинный ввоз в СНГ техники, оборудования и других товаров в качестве уставного капитала. Возврат НДС. Возможность использовать немецкую ТМ. Более легкий процесс получения ВНЖ и в последующем — немецкого гражданства для учредителя компании и его семьи. Это лишь малая часть того, что вы можете получить, обратившись за помощью с открытием бизнеса в Германии к специалистам компании Law&Trust: https://lawstrust.com/ru/registratsiya-kompanii/de_gmbh. Как правило, большая часть предпринимателей отдает предпочтение открытию в Германии именно GmbH. Это общество с ограниченной ответственностью, и эта организационно-правовая форма больше всего подходит бизнесменам, у которых уже есть своя компания, но они хотят ее развивать, пользуясь всеми плюсами законодательства Германии. Law&Trust International: помощь с вопросами регистрации На сегодняшний день под обслуживанием компании находится более 2900 предприятий в 134 юрисдикциях по всему миру. Law&Trust предоставляет услугу «Регистрация бизнеса под ключ», в которую входит: Поиск наиболее подходящей для вашего бизнеса юрисдикции (рассматриваются также и оффшорные зоны). Сбор и подготовка необходимых бумаг. Услуги секретарской компании. Регистрация юридического адреса. Предоставление услуг номинального сервиса. Заверение пакета документов у нотариуса и апостилированием. Ведение бухгалтерской отчетности, учета, услуги аудита и предоставление необходимых документов налоговым службам и многое другое. Также компания занимается регистрированием ТМ и патентов. Налогообложение бизнеса в Германии Немецкое законодательство обязывает GmbH выплачивать в качестве налога: 25% в счет корпоративного налога на прибыль;

5,5% — солидарная надбавка, а также налоги от дохода капитала;

Коммунальные налоги на определенную деятельность;

16% в качестве ставки налога с оборота услуг и поставок. Это лишь основной список процентных ставок. В Германии существует ряд нюансов по налогообложению бизнеса, по которым вас детально проконсультируют юристы Law&Trust. С ними у вас получится начать международный и легальный бизнес. ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram ПОДЕЛИТЬСЯ: Загрузка... View the discussion thread.